Будут ли сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку школьники России, стало известно

В российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов, и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки.

Причин для отмены экзаменов в 2021 году нет

В России не будет обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку. Это следует из приказа Министерства просвещения, вступившего в силу 4 января, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обязательными в документе значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике.

Экзамен на знание иностранного языка – английского, немецкого, французского, испанского или китайского – школьники могут сдать по выбору.



Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.С просьбой не вводить обязательные экзамены по иностранному языку в Минпросвещения ранее обратилось межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив". Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова заявила, что в российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов, и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки.

Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.

Источник: РИА Новости