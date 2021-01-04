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Розыск: Подобрали потерянный кошелек на парковке у "Марии-ра" двое Новом поселке Бердска. Уже узнавали пин-код от карт в банке

14:11 04.01.2021, Алина Бурова Фото: С камер наблюдения
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Как утверждает женщина, в бумажнике находилось много ценных для нее записей. Также там лежали банковские карты, одну из которых уже заблокировали после звонка новыми "владельцами" кошелька.

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Неизвестные подобрали кошелек с банковскими картами

Неизвестные подобрали кошелек с банковскими картами вблизи магазина "Мария-ра" и скрылись. Преступление произошло 3 января, в 3 часа дня, в Новом поселке Бердска.

Татьяна садилась в машину, когда обронила бумажник.

- Из магазина когда вышла и садилась в машину, кошелек выпал из кармана. После этого на камерах видно, что подъехала машина, оттуда вышли 2 молодых парня. Тот парень, который в черной куртке, поднял кошелек. Он его в карман не убрал, зашел в магазин, бродил по всему магазину. Они ничего не покупали и вышли оттуда,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница поселка "Новый" Татьяна, сегодня, 4 января.

Как стало известно, нашедшие кошелек, звонили в банк и просили специалистов сообщить им пин-код. Писать заявление в полицию пострадавшая пока не планирует. Просит вернуть кошелек за вознаграждение, так как в нем очень много ценных записей.

- Мы вчера в банк звонили, оказалось, что «мы» звонили, просили сказать пин-код. Мы заявление пока не хотим писать. Хотим, чтобы эти люди вернули нам кошелек за вознаграждение, мы готовы даже отблагодарить их за это. Там были карточки, одну из них заблокировали, потому что они пытались узнать пин-код. И были личные бумажечки важные. Надеемся, что вернут, мы сегодня еще подождем, а завтра точно напишем потому что там очень важное лежит,- сообщила Татьяна.

Контактные телефоны, если вы узнали изображенных на фото: 112; 3-00-23; 8-923-127-52-25.

потеряла кошелек разыскиваются розыск
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От редакции

Кошелек вернут?

Аноним, 04 января 2021 14:41
Молодежь в колготках ходит?
Аноним, 04 января 2021 14:42
Или это рейтузы?
Читатель, 04 января 2021 15:25
Нынче вся молодёжь ходит вся в бабских колготках!

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