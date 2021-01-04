Какая погода ждёт на Рождество и до конца новогодних каникул жителей Бердска

В ночь на 4 января столбик термометра опустится до отметки -35 градусов ниже ноля.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев до конца новогодних каникул

К концу новогодних каникул обещают небольшое потепление в Бердске.

По данным сервиса Gismeteo, морозы продержатся до 9 января. В ночь на 4 января столбик термометра опустится до отметки -35 градусов ниже ноля. Днём до -27. В ночь на 5 января температура снизится до -30. В дневное время температура повысится до -29.

6 января ночью ожидается -30с, днём до -25.

В ночные часы 7 и 8 января столбик термометра опустится до -20-29. Днём синоптики прогнозируют до -20.

9 января в Бердске пройдёт небольшой снег, ночью до -29, днём до -20.

10 января снегопад. Столбик термометра покажет -21, в дневное время -16.

В ночь на 11 января температура ожидается на уровне -29. Днём -22 градуса.