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Как и где поставить прививку от коронавируса, 25 января 2021 ответит губернатор Андрей Травников

13:49 04.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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В России уже начали прививать от коронавируса медиков вакциной "Спутник V". Далее на очереди преподаватели, работники правоохранительных органов. А как будет в Новосибирской области?

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Вакцину уже ставят в России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как и где поставить прививку от коронавируса, 25 января 2021 ответит губернатор Андрей ТравниковПланирует закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ЮАРЕщё 1036 новостей

Попросили отсрочку в ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" о вакцинации в Новосибирской области и Бердске в правительстве Новосибирской области. В конце декабря редакции направила запрос в правительство региона, чтобы понять - где поставить прививку от коронавируса, какие для этого есть показания, а в каких случаях вакцинация уже не нужна.

- В ответ на ваш запрос, поступивший в адрес губернатора Новосибирской области Травникова А.А., сообщаю, что в связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных
материалов ответ на Ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой в соответствии Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. Дата предоставления информации - 25.01.2021 года, - гласит ответ из правительства.

Напомним, в России уже начали прививать от коронавируса медиков вакциной "Спутник V". Далее на очереди преподаватели, работники правоохранительных органов.

вакцина здоровье коронавирус ответ министра
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