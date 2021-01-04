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Скончались от коронавируса 9 пациентов за сутки на 4 января в Новосибирской области

13:59 04.01.2021 Фото: pixabay
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В отделениях интенсивной терапии находится 151 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

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В отделениях интенсивной терапии находится 151 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

По данным оперативного штаба на утро 4 января в регионе зарегистрировано 28 487 случаев COVID-19 (+146 за минувшие сутки), в том числе у 1 660 детей. 24 711 человек выписаны с выздоровлением (+193 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 68 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1000 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 151 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

Госпитализированы 9 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 725.

В больницы районов области госпитализированы 937 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 082 066 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 111 жителей региона, 83 667 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 734 обращения, госпитализированы 14 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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