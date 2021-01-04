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Террористы атаковали три автобуса в сирийской Хаме: 9 человек погибли

14:44 04.01.2021 Фото: SANA
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Раненых доставили в госпиталь города Саламия.

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Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, четверо ранены, уточнил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.

Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный источник о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе Салалмия-Ракка, в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался временно заблокирован.
"Ровно в 21.30 произошло нападение на колонну бензовозов и три рейсовых автобуса", - приводит слова Криштати сирийская гостелевидение.
Террористы, по его словам, использовали стрелковое оружие. Раненых доставили в госпиталь города Саламия.

автобус сирия террорист
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