Террористы атаковали три автобуса в сирийской Хаме: 9 человек погибли

Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, четверо ранены, уточнил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.

Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный источник о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе Салалмия-Ракка, в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался временно заблокирован.

"Ровно в 21.30 произошло нападение на колонну бензовозов и три рейсовых автобуса", - приводит слова Криштати сирийская гостелевидение.

Террористы, по его словам, использовали стрелковое оружие. Раненых доставили в госпиталь города Саламия.