Трагедия года: 8 человек погибли в ДТП на трассе Р-257 "Енисей"

По предварительным данным, 25-летний водитель одной из машин не справился с управлением.

В Туве восемь человек погибли в ДТП

Восемь человек погибли в ДТП с двумя легковыми машинами в Туве, еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления МВД.

Семь человек умерли на месте аварии, еще один участник происшествия скончался по дороге в больницу. Еще двоих пострадавших госпитализировали. В обеих машинах находились одиннадцать человек.

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что детей среди погибших и пострадавших нет.

ДТП произошло на 953-м километре трассы Р-257 "Енисей". По предварительным данным, 25-летний водитель одной из машин не справился с управлением.