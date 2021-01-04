Мерзнут на остановках в ожидании маршруток жители Бердска в новогодние каникулы 2021. Оказалось, умер водитель

Бердчане жалуются на долгое ожидание маршруток №16, 19 и 325. Если в первом случае произошла трагедия, то непонятно, почему так долго едет маршрутка в сторону Академгородка. Ее контролирует минтранс Новосибирской области., отметила Надежда Нятина.

Люди замерзают на остановках города

Несмотря на сильный мороз и новогодние праздники жители Бердска в соцсетях горячо обсуждают грядущую транспортную реформу. 2 января 2021 года утром бердчанин не смог уехать по маршруту Бердск-Академгородок и эмоционально выразил своё отношение к проблеме в соцсети «Вконтакте»:

- Всем доброго утречка! За исключением водителей маршрутки №325. Вам не доброго утречка, из-за того, что вы отменили утренние рейсы. Я понимаю, праздники-водка, шашлык-башлык. Да и зачем в мороз ездить, когда народу мало, маршрутку гонять полупустую. Замечательно всё-таки, что на ваше место москвичи приходят, будут каждые 20 минут ездить. И им в Москве без разницы, что у вас мороз и праздник, не выход на линию = увольнение. Очень надеюсь, что в этом году вы прекратите своё существование. В Новосибирске почему-то нет такой проблемы с транспортом. Весь муниципальный транспорт с 1 января работал строго по расписанию – троллейбусы, трамваи и все остальные. Но вас же, частники, угораздило всех подвести.

В обсуждениях мнения разделились. Многие призывают понять и простить водителей, которые в мороз просто не смогли завести свои машины, и хозяев маршрута, не имеющих тёплой стоянки для машин:

- Солярка на «Газпроме» замёрзла, какая маршрутка. Попробуй утром, побегай с пускачем, позаводи, поприкуривай эти сараи, чтоб вас недовольных возить. Вот как станешь водителем и заведешь свой личный автомобиль в -35, -40, тогда и поговорим. А так помолчи, эксперт диванный.

Кто-то добавил проблему:

- Вы в поселок Новый уехать на маршрутке №19 попробуйте, вот это треш, после 20 часов на ишаках хоть добирайся.

В защиту водителей маршруток высказывались и девушки:

-Многие идут работать туда, просто потому что не могут найти другую работу! А деньги нужны. К вашему сведению, это не работа мечты. Сидеть по 12 часов, пересчитывать вечно мелочь, трясти с зайцев эти же три копейки, постоянно быть начеку, чтобы не проехать нужную остановку, которую очень тихо кричат с задних мест, ещё и часто выслушивать недовольных людей, которые срываются и выплескивают свой негатив на них.

А машины реально не выдерживают таких морозов, и вероятнее всего у них нет, ни автопрогрева, ни электрокотла, нет и даже тёплого гаража! Максимум гараж-контейнер, защищающий от ветра, но не от мороза.

Обсуждение темы пассажирских перевозок два дня вызывало массу откликов. Для Бердска это важнейшая проблема, потому что очень много бердчан работает в Новосибирске, в частности в Академгородке. И единственным транспортом порой является именно маршрутка, у которой как оказалось нет расписания и обязательств. Кроме того, жителей пугают слухи о цене на проезд:

- А москвичи-то, конечно, филантропы. Автор наивен. Придут москвичи и цены станут московскими. В отличие от зарплат.

Пугают слухи о реформе в соседних регионах:

- Ещё неизвестно, когда москаляки зайдут и зайдут ли вообще. Но ты почитай, что творится там, куда они уже зашли. Это Новокузнецк, Тверь и ещё пара городов. Бардак с нехваткой водил и с перебоем в графике.

В целом обсуждение маршруток и проблем с транспортом в Бердске в соцсети закончилось мирно и с надеждой на улучшение ситуации.

- Интересно у вас. Люди могут возмущаться сколько угодно. Пока все линии не сделают муниципальными, не зафиксируют жесткий график, за нарушение которого введут штраф 50 000 хотя бы, ничего не измениться. Уважаемые водители напишут, что тогда ездить не будут. Хочу огорчить - в нашей стране есть всегда те самые люди, кто готов сделать ту же работу дешевле. Как пример, в Москве уже есть такси/курьеры беспилотники...Так что дай бог и до регионов это всё дойдет.

Как сообщила в беседе с "Курьер. среда. Бердск" сегодня, 4 января, начальник транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина, все подобнеы ситуации находятся на контроле мэрии:

- Ситуация находится на контроле, работают проверяющие на линиях. Маршрут №325 находится в ведении министерства транспорта, остальные отслеживает единая диспетчерская служба города. На 16 маршруте произошло ЧП, умер водитель, в связи с этой бедой на маршруте находилось две машины.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тема транспортной реформы нависла над городов в конце 2020 года. Депутаты написали обращение в Заксобрание Новосибирской области, ведь по мнению народных избранников, транспортная реформа не нужна Бердску.