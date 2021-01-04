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Круглосуточно делают КТ пациентам ЦГБ Бердска. Время и место бесплатной диагностики в январе 2021

15:33 04.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Компьютерная томография в проводится по принципу разделения потоков пациентов по временному промежутку, с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, санитарной обработки кабинета томографии по графику, ответил на запрос министр Новосибирской области Константин Хальзов.

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КТ можно пройти в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как сделать КТ легких в пандемию коронавируса - такой вопрос задавали редакции "Курьер. среда. Бердск" жители Бердска. На этот вопрос 30 декабря ответил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Так, компьютерная томография проводится в отделении лучевой диагностики ГБУЗ НСО «БЦГБ» по адресу: ул. Боровая, 109, ежедневно, круглосуточно.

Режим работы:

С 08.00 до 11.00 - приём онкологических пациентов по предварительной записи;
с 11.00 до 14.00 - приём амбулаторных пациентов с направлением от лечащего врача;
с 15.00 до 18.00 — приём стационарных пациентов инфекционного госпиталя ГБУЗ НСО «БЦГБ»;
после 18.00 — стационарные отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ», скорая медицинская помощь — без очереди.

- Компьютерная томография в ГБУЗ НСО «БЦГЬ» проводится по принципу разделения потоков пациентов по временному промежутку, с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, санитарной обработки кабинета томографии по графику, - резюмировал министр Новосибирской области Константин Хальзов.

график работы здоровье коронавирус. КТ
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