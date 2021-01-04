Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак

По его словам, "Газпром" подписал уже 67 совместных с регионами программ газификации на следующую пятилетку.

Кабмин может утвердить программу ускоренной газификации России в начале 2021 года

Вице-премьер Александр Новак отметил, что уровень газификации в стране в настоящее время довольно высокий.

Программа ускоренной газификации регионов России уже почти готова, правительство, скорее всего, утвердит ее в начале 2021 года. Об этом в интервью РБК-ТВ сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"На внутреннем рынке одна из задач - это обеспечение ускоренной газификации, та задача, которую поставил президент, и правительство над этим работает. У нас разработана дорожная карта, которая проходит согласование. Она уже практически согласована, в начале года будем иметь возможность ее утвердить", - заметил он.

Новак пояснил, что уровень газификации в России в настоящее время довольно высокий, он составляет примерно 71,4% от всего числа населенных пунктов в стране. Это третий результат в мире.

По его словам, "Газпром" подписал уже 67 совместных с регионами программ газификации на следующую пятилетку.

"Будет выделено 526 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем ранее. Мы хотим изменить в том числе нормативно-правовую базу, внести изменения в законодательство, постановления правительства, которые изменили бы систему отношений в этой отрасли по аналогии с электроэнергетикой, когда любой потребитель, подавая заявку, заключает один договор с одной ответственной организацией через единое окно", - добавил Новак.

"Одна из задач - сократить сроки технического подключения. Сегодня средний срок составляет порядка 200-270 дней, мы планируем сократить сроки до 150 дней на первом этапе", - подчеркнул вице-премьер.