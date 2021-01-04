Есть ли лекарства от коронавируса в ЦГБ Бердска, каждую неделю проверяет прокурор Бердска

Как обеспечивают больных лекарствами от коронавируса медики Бердска, на этот вопрос редакции "Курьер. Среда. Бердск" ответил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 30 декабря. Как выяснилось, бердская ЦГБ обеспечена лекарственными — препаратами, необходимыми для лечения пациентов внебольничной пневмонией, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или с
подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в достаточном количестве, отделение — обеспечивается — лекарственными — средствами внутрибольничной аптекой по заявке.
- Информация о наличии в отделениях ГБУЗ НСО «БЦГБ» противовирусных препаратов еженедельно предоставляется в прокуратуру Бердска, - сообщил министр Новосибирской области.
Это подтвердил "Курьер. Среда. Бердск" прокурор Бердска Роман Сивак сегодня, 4 января. На момент прокурорских проверок лекарства есть в полном объеме.