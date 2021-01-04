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Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России

16:45 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Некоторое время назад стало известно, что масочный режим нарушали российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак.

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Сборную России оштрафовали за неношение масок на «Тур де Ски»
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Лыжные сборные России, Швеции и Франции оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски».
Так, представители указанных стран были замечены на турнире без масок. Первый этап многодневки стартовал в швейцарском Валь-Мюстаире 1 января, пишет Expressen.
Как уточняется, сборные были оштрафованы на 250 швейцарских франков (около €230).

Некоторое время назад стало известно, что масочный режим нарушали российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак. Они не будут сняты с соревнований за данное нарушение.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на дистанции 15 километров вольным стилем на этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).
Лидер пришёл к финишу с результатом в 32 минуты 11,1 секунды.

биатлон лыжник масочный режим сборная
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От редакции

Нужно штрафовать?

Аноним, 04 января 2021 16:51
НВР:
Нет, штрафовать не нужно! Ношение масок, перчаток должно быть добровольным!

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