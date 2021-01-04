Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России

Сборную России оштрафовали за неношение масок на «Тур де Ски»

Лыжные сборные России, Швеции и Франции оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски».

Так, представители указанных стран были замечены на турнире без масок. Первый этап многодневки стартовал в швейцарском Валь-Мюстаире 1 января, пишет Expressen.

Как уточняется, сборные были оштрафованы на 250 швейцарских франков (около €230).

Некоторое время назад стало известно, что масочный режим нарушали российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак. Они не будут сняты с соревнований за данное нарушение.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на дистанции 15 километров вольным стилем на этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Лидер пришёл к финишу с результатом в 32 минуты 11,1 секунды.