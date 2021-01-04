Умерла от коронавируса баба Соня, самая старая серийная убийца в мире

Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.

В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"

В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек.

По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.

Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.

Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Источник: РИА Новости