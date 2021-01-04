04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Умерла от коронавируса баба Соня, самая старая серийная убийца в мире

15:36 04.01.2021 Фото: ЦНКиД поселка Березовка
0

Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.

% name% title
В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"

В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек.
По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.
Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.
Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Источник: РИА Новости

зарубила насмерть топор Софья Жукова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слышали о ней?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак
17:15 04-01-2021
Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак
Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области
17:00 04-01-2021
Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области
Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками
16:50 04-01-2021
Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками
Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России 1
16:45 04-01-2021
Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России
Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор
16:42 04-01-2021
Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор
Назвали враньем заявление властей о вакцине "Спутник V" медики Украины
16:30 04-01-2021
Назвали враньем заявление властей о вакцине
Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска
16:28 04-01-2021
Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска
Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России
16:26 04-01-2021
Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России
Жертвы коронавируса в России: 482 летальных случая за сутки на 4 января
16:23 04-01-2021
Жертвы коронавируса в России: 482 летальных случая за сутки на 4 января
Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом
16:20 04-01-2021
Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом