Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова»

Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" на испытаниях, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщало Минобороны, в 2020 году "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов": два — по морским мишеням и один — по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.

"Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата "Адмирал Горшков" будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами "Циркон". Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд", — рассказал источник РИА Новости.

Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".

Пуски выполнят в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности хотят подтвердить в ходе испытаний.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.

Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.

Фрегат "Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Источник: РИА Новости