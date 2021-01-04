04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Анонсирован залповый пуск «Цирконов» с «Адмирала Горшкова»

17:30 04.01.2021 Фото: sdelanounas.ru
0

Залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".

% name% title
Источник: с "Адмирала Горшкова" проведут залповый пуск "Цирконов"

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон" на испытаниях, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщало Минобороны, в 2020 году "Горшков" выполнил три пуска "Цирконов": два — по морским мишеням и один — по наземной цели. Во всех случаях стрельбы велись только одной ракетой.
"Согласно плану государственных испытаний ракетного комплекса, до конца 2021 года с фрегата "Адмирал Горшков" будет выполнена первая залповая стрельба несколькими ракетами "Циркон". Ракеты будут запущены с борта корабля с интервалом в несколько секунд", — рассказал источник РИА Новости.

Он пояснил, что залповая стрельба "призвана обеспечить не только испытания ракет, но и проверить возможности комплекса управления вооружением корабля, в частности, при выполнении им задач с нанесением массированного ракетного удара одновременно по морским и наземным целям".
Пуски выполнят в обстановке мощного радиоэлектронного противодействия. По данным собеседника, "Циркон" оснащен уникальной по характеристикам помехоустойчивости системой самонаведения, ее возможности хотят подтвердить в ходе испытаний.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.
Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" для российского Военно-морского флота должны начаться в 2022 году.
Фрегат "Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Источник: РИА Новости

залп ракета фрегат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы увидеть запуск?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полный лунный календарь стрижек на январь 2021 года
18:50 04-01-2021
Полный лунный календарь стрижек на январь 2021 года
Сколько еще терпеть экстремальные морозы в российских регионах, рассказали в Гидрометцентре
18:44 04-01-2021
Сколько еще терпеть экстремальные морозы в российских регионах, рассказали в Гидрометцентре
Субсидии на оплату ЖКУ до 1 апреля 2021 предоставят без заявления: упрощенку продлил Мишустин
18:30 04-01-2021
Субсидии на оплату ЖКУ до 1 апреля 2021 предоставят без заявления: упрощенку продлил Мишустин
Человечество вошло в эру Водолея: как это повлияет на нас 1
18:20 04-01-2021
Человечество вошло в эру Водолея: как это повлияет на нас
Попали в ДТП 17 детей из хоккейной команды в автобусе: Есть жертвы
18:05 04-01-2021
Попали в ДТП 17 детей из хоккейной команды в автобусе: Есть жертвы
Провел заседание КЧС по работе оперативных служб в новогодние праздники Сёмка
18:00 04-01-2021
Провел заседание КЧС по работе оперативных служб в новогодние праздники Сёмка
До 9 обморожений в день регистрируют медики в Новосибирской области
18:00 04-01-2021
До 9 обморожений в день регистрируют медики в Новосибирской области
В первый класс в 2021 году: когда писать заявление в школу и какие документы нужны
17:50 04-01-2021
В первый класс в 2021 году: когда писать заявление в школу и какие документы нужны
Обновил исторический максимум индекс Мосбиржи. Превысил 3330 пунктов
17:45 04-01-2021
Обновил исторический максимум индекс Мосбиржи. Превысил 3330 пунктов
В Пушкинском заповеднике закрыли на карантин Святогорский монастырь
17:43 04-01-2021
В Пушкинском заповеднике закрыли на карантин Святогорский монастырь