04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Слепили Снегурочку и Деда Мороза в Новый год 2021 на вокзале Бердска. Из картона

15:56 04.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Как отметили пассажиры электричек, Дед Мороз и Снегурочка появились в канун Нового года 2021.

% name% title
Новогодние персонажи появились под лестницей вокзала

Появилась снежная композиция в районе железнодорожного вокзала Бердска. Как отметили пассажиры электричек, Дед Мороз и Снегурочка появились в канун Нового года 2021. Примечательно, что сказочные персонажи соорудили из картона.

вокзал дед мороз снегурочка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красота же?

Аноним, 04 января 2021 16:55
А почему под лестницей то ?
Еще бы за туалет поставили, чтоб всем видно было, из окна туалета.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак
17:15 04-01-2021
Рассказал о работе над дорожной картой развития газификации в 2021 году Новак
Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области
17:00 04-01-2021
Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области
Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками
16:50 04-01-2021
Квартиры обяжут оснащать пожарными датчиками
Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России 1
16:45 04-01-2021
Оштрафовали за маски на «Тур де Ски» сборную России
Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор
16:42 04-01-2021
Опекунов 8-летней девочки, разбившейся на ватрушке, проверит прокурор
Назвали враньем заявление властей о вакцине "Спутник V" медики Украины
16:30 04-01-2021
Назвали враньем заявление властей о вакцине
Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска
16:28 04-01-2021
Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска
Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России
16:26 04-01-2021
Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России
Жертвы коронавируса в России: 482 летальных случая за сутки на 4 января
16:23 04-01-2021
Жертвы коронавируса в России: 482 летальных случая за сутки на 4 января
Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом
16:20 04-01-2021
Некоторым пенсионерам компенсируют часть проезда на отдых за рубежом