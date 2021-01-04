Слепили Снегурочку и Деда Мороза в Новый год 2021 на вокзале Бердска. Из картона

15:56 04.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Курьер. Среда. Бердск 1 0

Как отметили пассажиры электричек, Дед Мороз и Снегурочка появились в канун Нового года 2021.

Новогодние персонажи появились под лестницей вокзала Появилась снежная композиция в районе железнодорожного вокзала Бердска. Как отметили пассажиры электричек, Дед Мороз и Снегурочка появились в канун Нового года 2021. Примечательно, что сказочные персонажи соорудили из картона.

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