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Прекратили поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна "Онега". Названо число жертв

16:07 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник.

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Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили

В результате происшествия погибли 17 человек.
Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал собеседник агентства.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.

Источник: ТАСС

моряк поиски
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