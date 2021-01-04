Прекратили поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна "Онега". Названо число жертв

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник.

Поиски погибших моряков с затонувшего в Баренцевом море судна прекратили

В результате происшествия погибли 17 человек.

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал собеседник агентства.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.

Источник: ТАСС