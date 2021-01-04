Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России

Свои кровные, плюс проценты и моральную компенсацию она пыталась получить назад по суду, но российская Фемида тоже не помогла — иск Алёне не удовлетворили, все жалобы отклонили.

Каршеринг- услуги проката автомобилей

Британский каршеринг снял с карты москвички полмиллиона после её возвращения на родину

40-летняя Алёна Гармаш отдыхала в Англии в доковидную эпоху, с февраля по март 2017. По стране каталась на арендованной машине. А когда вернулась, обнаружила, что с её карты списалось 427К. Алёна расстроилась, пошла в свой банк и стала требовать денежки назад.

В банке объяснили, что всё так и должно быть: свою кредитку дама сама прикрепила к договору, в котором сказано, что за повреждения авто деньги будут удерживаться с неё. Но Алёна утверждает, что с машиной была бережна. Свои кровные, плюс проценты и моральную компенсацию она пыталась получить назад по суду, но российская Фемида тоже не помогла — иск Алёне не удовлетворили, все жалобы отклонили.

Источник: t.me/breakingmash