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Накаталась на 427 000 рублей на арендованной машине в Британии жительница России

16:26 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Свои кровные, плюс проценты и моральную компенсацию она пыталась получить назад по суду, но российская Фемида тоже не помогла — иск Алёне не удовлетворили, все жалобы отклонили.

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Каршеринг- услуги проката автомобилей

Британский каршеринг снял с карты москвички полмиллиона после её возвращения на родину

40-летняя Алёна Гармаш отдыхала в Англии в доковидную эпоху, с февраля по март 2017. По стране каталась на арендованной машине. А когда вернулась, обнаружила, что с её карты списалось 427К. Алёна расстроилась, пошла в свой банк и стала требовать денежки назад.

В банке объяснили, что всё так и должно быть: свою кредитку дама сама прикрепила к договору, в котором сказано, что за повреждения авто деньги будут удерживаться с неё. Но Алёна утверждает, что с машиной была бережна. Свои кровные, плюс проценты и моральную компенсацию она пыталась получить назад по суду, но российская Фемида тоже не помогла — иск Алёне не удовлетворили, все жалобы отклонили.

Источник: t.me/breakingmash

великобритания каршеринг
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