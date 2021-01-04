Украл бутылку вина и 2 сковородки у соседки по коммунальной квартире житель Новосибирска

В Дзержинском районе раскрыта кража из коммунальной квартиры

2 января около 23.30 неизвестный в доме по улице Лазарева, путем повреждения петли навесного замка, проник в комнату, откуда похитил принадлежащие хозяйке бутылку вина и 2 сковороды. 35-летняя хозяйка комнаты, вернувшись из магазина, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы по месту проживания, в соседней комнате. Им оказался ранее не судимый 37-летний местный житель. Когда полицейские прибыли на место, злоумышленник распивал похищенное спиртное. Часть похищенного имущества была изъята.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф