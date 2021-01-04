+23 351 зараженных коронавирусом за сутки на 4 января в России

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 640 036.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID–19 – 23 351 в 84 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID–19 – 23 351 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 616 (11,2%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,09%

3. Костромская область 0,1%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 260 138 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 154 человека:

Москва - 6401

Санкт-Петербург - 1626

Московская область - 1428

Ростовская область - 485

Нижегородская область - 470

Республика Карелия - 445

Свердловская область - 405

Архангельская область - 365

Красноярский край - 344

Хабаровский край - 336

Вологодская область - 310

Забайкальский край - 286

Республика Коми - 275

Калининградская область - 269

Кировская область - 241

Самарская область - 236

Ямало-Ненецкий автономный округ - 227

Волгоградская область - 211

Томская область - 211

Удмуртская Республика - 210

Ханты-Мансийский автономный округ - 204

Тульская область - 201

Тверская область - 198

Омская область - 195

Саратовская область - 193

Новосибирская область - 193

Ульяновская область - 188

Ярославская область - 179

Чеченская Республика - 177

Оренбургская область - 174

Республика Дагестан - 162

Пермский край - 156

Пензенская область - 152

Республика Саха (Якутия) - 150

Кемеровская область - 147

Тюменская область - 145

Ивановская область - 141

Мурманская область - 135

Алтайский край - 131

Кабардино-Балкарская Республика - 129

Приморский край - 125

Иркутская область - 124

Республика Бурятия - 119

Ленинградская область - 116

Республика Хакасия - 109

Рязанская область - 104

Воронежская область - 102

Краснодарский край - 100

Ставропольский край - 98

Калужская область - 96

Республика Чувашия - 93

Республика Ингушетия - 91

Амурская область - 91

Псковская область - 88

Республика Адыгея - 88

Орловская область - 83

Курская область - 82

Республика Крым - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Владимирская область - 81

Республика Калмыкия - 80

Республика Северная Осетия - Алания - 79

Белгородская область - 78

Республика Мордовия - 77

Севастополь - 75

Курганская область - 75

Астраханская область - 71

Новгородская область - 61

Тамбовская область - 54

Камчатский край - 49

Брянская область - 47

Костромская область - 40

Челябинская область - 36

Сахалинская область - 34

Липецкая область - 33

Смоленская область - 30

Республика Башкортостан - 28

Республика Марий Эл - 25

Республика Алтай - 25

Республика Тыва - 23

Республика Татарстан - 21

Магаданская область - 16

Еврейская автономная область - 8

Ненецкий автономный округ - 2

Чукотский автономный округ - 2

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 640 036.

За последние сутки подтверждено 482 летальных случая:

Санкт-Петербург - 79

Москва - 74

Нижегородская область - 17

Свердловская область - 16

Воронежская область - 15

Московская область - 15

Краснодарский край - 15

Ростовская область - 15

Красноярский край - 15

Республика Чувашия - 11

Иркутская область - 11

Тульская область - 10

Алтайский край - 10

Республика Крым - 9

Пермский край - 9

Новосибирская область - 9

Курганская область - 8

Владимирская область - 7

Ханты-Мансийский автономный округ - 7

Омская область - 7

Ивановская область - 6

Вологодская область - 6

Ставропольский край - 6

Оренбургская область - 5

Самарская область - 5

Челябинская область - 5

Республика Хакасия - 5

Приморский край - 5

Калужская область - 4

Ярославская область - 4

Республика Коми - 4

Калининградская область - 4

Астраханская область - 4

Волгоградская область - 4

Республика Татарстан - 4

Костромская область - 3

Липецкая область - 3

Рязанская область - 3

Тверская область - 3

Мурманская область - 3

Республика Дагестан - 3

Кабардино-Балкарская Республика - 3

Удмуртская Республика - 3

Ямало-Ненецкий автономный округ - 3

Республика Алтай - 3

Белгородская область - 2

Курская область - 2

Орловская область - 2

Смоленская область - 2

Тамбовская область - 2

Республика Адыгея - 2

Пензенская область - 2

Саратовская область - 2

Архангельская область - 1

Республика Марий Эл - 1

Кировская область - 1

Кемеровская область - 1

Республика Бурятия - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

За весь период по России умерло 58 988 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 1493 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 652 тыс. 663 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф