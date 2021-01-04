+23 351 зараженных коронавирусом за сутки на 4 января в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID–19 – 23 351 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 616 (11,2%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Республика Алтай 0,09%
3. Костромская область 0,1%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 260 138 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 154 человека:
Москва - 6401
Санкт-Петербург - 1626
Московская область - 1428
Ростовская область - 485
Нижегородская область - 470
Республика Карелия - 445
Свердловская область - 405
Архангельская область - 365
Красноярский край - 344
Хабаровский край - 336
Вологодская область - 310
Забайкальский край - 286
Республика Коми - 275
Калининградская область - 269
Кировская область - 241
Самарская область - 236
Ямало-Ненецкий автономный округ - 227
Волгоградская область - 211
Томская область - 211
Удмуртская Республика - 210
Ханты-Мансийский автономный округ - 204
Тульская область - 201
Тверская область - 198
Омская область - 195
Саратовская область - 193
Новосибирская область - 193
Ульяновская область - 188
Ярославская область - 179
Чеченская Республика - 177
Оренбургская область - 174
Республика Дагестан - 162
Пермский край - 156
Пензенская область - 152
Республика Саха (Якутия) - 150
Кемеровская область - 147
Тюменская область - 145
Ивановская область - 141
Мурманская область - 135
Алтайский край - 131
Кабардино-Балкарская Республика - 129
Приморский край - 125
Иркутская область - 124
Республика Бурятия - 119
Ленинградская область - 116
Республика Хакасия - 109
Рязанская область - 104
Воронежская область - 102
Краснодарский край - 100
Ставропольский край - 98
Калужская область - 96
Республика Чувашия - 93
Республика Ингушетия - 91
Амурская область - 91
Псковская область - 88
Республика Адыгея - 88
Орловская область - 83
Курская область - 82
Республика Крым - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Владимирская область - 81
Республика Калмыкия - 80
Республика Северная Осетия - Алания - 79
Белгородская область - 78
Республика Мордовия - 77
Севастополь - 75
Курганская область - 75
Астраханская область - 71
Новгородская область - 61
Тамбовская область - 54
Камчатский край - 49
Брянская область - 47
Костромская область - 40
Челябинская область - 36
Сахалинская область - 34
Липецкая область - 33
Смоленская область - 30
Республика Башкортостан - 28
Республика Марий Эл - 25
Республика Алтай - 25
Республика Тыва - 23
Республика Татарстан - 21
Магаданская область - 16
Еврейская автономная область - 8
Ненецкий автономный округ - 2
Чукотский автономный округ - 2
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 640 036.
За последние сутки подтверждено 482 летальных случая:
Санкт-Петербург - 79
Москва - 74
Нижегородская область - 17
Свердловская область - 16
Воронежская область - 15
Московская область - 15
Краснодарский край - 15
Ростовская область - 15
Красноярский край - 15
Республика Чувашия - 11
Иркутская область - 11
Тульская область - 10
Алтайский край - 10
Республика Крым - 9
Пермский край - 9
Новосибирская область - 9
Курганская область - 8
Владимирская область - 7
Ханты-Мансийский автономный округ - 7
Омская область - 7
Ивановская область - 6
Вологодская область - 6
Ставропольский край - 6
Оренбургская область - 5
Самарская область - 5
Челябинская область - 5
Республика Хакасия - 5
Приморский край - 5
Калужская область - 4
Ярославская область - 4
Республика Коми - 4
Калининградская область - 4
Астраханская область - 4
Волгоградская область - 4
Республика Татарстан - 4
Костромская область - 3
Липецкая область - 3
Рязанская область - 3
Тверская область - 3
Мурманская область - 3
Республика Дагестан - 3
Кабардино-Балкарская Республика - 3
Удмуртская Республика - 3
Ямало-Ненецкий автономный округ - 3
Республика Алтай - 3
Белгородская область - 2
Курская область - 2
Орловская область - 2
Смоленская область - 2
Тамбовская область - 2
Республика Адыгея - 2
Пензенская область - 2
Саратовская область - 2
Архангельская область - 1
Республика Марий Эл - 1
Кировская область - 1
Кемеровская область - 1
Республика Бурятия - 1
Республика Саха (Якутия) - 1
За весь период по России умерло 58 988 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 91,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 1493 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 652 тыс. 663 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф