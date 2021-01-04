До 9 обморожений в день регистрируют медики в Новосибирской области

Как подчеркнул министр, из-за морозов большинство жителей находятся дома, поэтому количество обращений по травмам меньше, чем обычно.

Министр здравоохранения региона проверил работу медучреждений в праздничные дни

Неотложная помощь в праздничные дни в медучреждениях региона оказывается в штатном режиме.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проинспектировал 4 января работу в новогодние праздники больницы скорой медицинской помощи №2 в Новосибирске. Хирургический корпус медучреждения был перепрофилирован из ковидгоспиталя и возвращен к обычному формату работы в конце декабря.

«Все учреждения здравоохранения сегодня занимаются оказанием медицинской помощи населению Новосибирской области. Каждое работает в своем графике, который был утвержден приказом министерства еще до праздничных дней. Сегодня мы посмотрели, как организована работа больницы скорой медицинской помощи №2. Идет обычная штатная работа. Так как медицинское учреждение оказывает широкий комплекс хирургической, травматологической, урологической, кардиологической помощи, пациентам, проживающим на большой территории, было принято решение перепрофилировать его из ковидного госпиталя с 28 декабря, вернув к обычному профилю работы», – отметил министр.

Как подчеркнул министр, из-за морозов большинство жителей находятся дома, поэтому количество обращений по травмам меньше, чем обычно. Регистрируется не более девяти обморожений в сутки, что также меньше обычного.

Напомним, что областным минзравом в праздничные дни усилена работа первичного звена, колл-центров, работает неотложная скорая медицинская помощь, также увеличено количество выездных бригад. В Новосибирске, как на правом, так и левом берегу в эти дни предусмотрена работа неотложной стоматологической помощи, травмпунктов и детских стационаров.

С подробной информацией о графике работы медицинских учреждений во время новогодних праздников можно ознакомиться на сайте Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru