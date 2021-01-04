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Куда пойти на новогодних каникулах и как их весело провести в Новосибирске и области

17:00 04.01.2021 Фото: pixabay.com
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Все спортивные мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

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Для жителей Новосибирской области продолжаются новогодние культурно-спортивные мероприятия

В районах Новосибирской области и в г. Новосибирске во время новогодних праздников продолжается насыщенная культурная и спортивная программа. Для новосибирцев подготовлены катки, санные старты, уличные зимние забавы, дискотека на свежем воздухе, спектакли в театрах театрализованные представления, эстафеты, соревнования, выставки, конкурсы и многое другое. Все мероприятия организованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
В министерстве культуры Новосибирской области напомнили, что постановлением Губернатора региона массовые мероприятия запрещены – тем не менее, афиша новогодних каникул получилась насыщенная. Особенностью стало то, что исключены все интерактивные занятия с детьми, также действует ограничение по заполняемости зрительных залов – 50% от общего количества зрителей. Остальные форматы сохраняются, учреждения культуры региона подготовили программу – представления проходят практически во всех театрах, концертных организациях, музеях, библиотеках и арт-пространствах Новосибирской области.
Подробная афиша культурных мероприятий представлена на сайте областного министерства культуры.

Обширная программа, многие мероприятия которой пройдут на свежем воздухе, организована районах области: проходят санные старты, уличные зимние забавы, дискотека на улице, святочные колядования, фестиваль снеговиков и снегурочек, фестиваль снега и льда, будут работать снежные городки и многое другое.
В Новосибирской области в период новогодних каникул предусмотрена и обширная спортивная программа: в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области работает 52 лыжные базы, 16 крытых спортивных объектов с искусственным льдом и, впервые, более 100 сезонных катков, а также восемь горнолыжных комплексов, один кёрлинг-центр. Кроме того, в регионе в новогодние каникулы запланировано проведение более 40 официальных спортивных мероприятий. Среди запланированных спортивных мероприятий – чемпионат и первенство области по ездовому спорту (3-4 января, Бердск, лыжная база «Метелица»), рождественская семейная лыжная эстафета (7 января, Сузун), районный этап Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» (4-5 января, Убинское, спорткомплекс «Арена спорта») и др.

Решение о целесообразности проведения соревнований в районах принимают главы по согласованию с Роспотребнадзором. Все спортивные мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Соревнования проходят без участия зрителей, а на играх команд мастеров могут присутствовать только 30% зрителей.

Источник: nso.ru

афиша мероприятия новый год
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