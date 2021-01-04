Провел заседание КЧС по работе оперативных служб в новогодние праздники Сёмка

Заместитель Губернатора Сергей Сёмка провел заседание КЧС по работе оперативных служб в новогодние праздники

Итоги работы оперативных служб в первые дни 2021 года рассмотрены на заседании комиссии Правительства Новосибирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя Губернатора Сергея Сёмки. Заседание прошло в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области 4 января.

Основной темой заседания КЧС стала оперативная обстановка с пожарами, чрезвычайными ситуациями, происшествиями на водных объектах, а также в системе ЖКХ с начала года.

Специалисты ГУ МЧС России по региону отметили, что за первые дни 2021 года чрезвычайных ситуаций, а также происшествий на водных объектах на территории региона не произошло. Вместе с тем зафиксировано увеличение количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%. В период с 31 по 3 января пожарно-спасательные подразделения реагировали на 122 возгорания. Чаще всего пожары возникали из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей.

Заместитель Губернатора Сергей Сёмка, обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, призвал их уделить особое внимание работе объектов ТЭК и ЖКХ в период морозов в связи с повышенной нагрузкой.

«Впереди еще неделя праздничных дней. Погодные условия остаются неблагоприятными. Обращаю внимание, на своевременное информирование экстренных служб о возникающих авариях в целях оперативного реагирования и снижения неблагоприятных последствий от них», – подчеркнул Сергей Сёмка.

«Рост числа пожаров в жилом секторе связан с аномально низкими температурами. Несмотря на увеличение этого показателя, с 1 января отмечается отсутствие трагических последствий. Это связано с тем, что граждане ответственнее подходят к обеспечению собственной безопасности и своевременно оповещают пожарную охрану, о возникающих пожарах», – отметил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Как было доложено на заседании КЧС, в целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами и снижения риска возникновения бытовых пожаров в период новогодних праздников, начиная с 28 декабря все силы подразделений Главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены на усиленный режим работы. В период проведения новогодних и рождественских праздников активизировано проведение профилактической работы с населением. Ежедневно к этой работе привлекается более 1000 человек в составе сотрудников органов надзорной деятельности, добровольцев, должностных лиц органов местного самоуправления и социальной защиты, старост населенных пунктов.

На особом контроле в Новосибирской области находится обеспечение пожарной безопасности на объектах проведения новогодних праздничных мероприятий. Всего взято на контроль 93 объекта празднования с массовым пребыванием людей, 91 объект религиозного назначения, 73 площадок для запуска фейерверков и 122 объекта торговли пиротехнической продукцией.

Источник: nso.ru