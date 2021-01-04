Гарантирует бесплатную медпомощь россиянам ближайшие три года Мишустин

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщается на сайте кабмина 4 января.
В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.
Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне.
Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года.
В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.