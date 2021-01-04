Гарантирует бесплатную медпомощь россиянам ближайшие три года Мишустин

В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях коронавируса. Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медикам был изменен порядок авансирования.

Премьер подписал программу оказания гарантированной медицинской помощи

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщается на сайте кабмина 4 января.

В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне.

Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года.

В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.

Постановление от 28 декабря 2020 года №2299