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Субсидии на оплату ЖКУ до 1 апреля 2021 предоставят без заявления: упрощенку продлил Мишустин

18:30 04.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется.

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Михаил Мишустин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля

Михаил Мишустин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля. Решение принято по поручению президента.

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента по итогам проведения социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге – 14%.

Ранее Правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.,

Постановление от 31 декабря 2020 года №2391

субсидия услуги ЖКХ Михаил Мишустин
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