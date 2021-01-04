Повторную прививку от коронавируса оценил доктор Мясников: Нужно ли ее ставить

Врач также отмечает, что сейчас нет уверенности в долгосрочном эффекте от вакцинации.

Мясников рассказал, нужно ли повторно прививаться от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Телеграм-канале дал ответы на самые популярные вопросы о вакцинации от коронавируса.

Он считает, что вакцинация не дает серьезных побочных эффектов. И в то же время вакцина убережет человека от тяжелого течения болезни. Российские вакцины, подчеркивает врач, не хуже импортных.

При этом вакцинацию можно проводить людям из групп риска, в том числе и в период обострения хронических заболеваний. А вот тем, кто уже перенес COVID-19, прививаться не стоит.

Молодым людям и детям вакцинироваться тоже желательно.

Мясников также отмечает, что сейчас нет уверенности в долгосрочном эффекте от вакцинации. Поэтому, скорее всего, ее придется повторять.

Нет пока ответа и на вопрос, сформирует ли вакцинация коллективный иммунитет.