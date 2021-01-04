В Пушкинском заповеднике закрыли на карантин Святогорский монастырь

В связи с этим посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных в ближайшие дни приостановлено. Музей предлагает пересмотреть экскурсионные маршруты и просить учесть форс-мажорные обстоятельства.

С 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник) закрыл часть своих посещаемых мест. Об этом сообщили накануне на сайте музея.

-Сообщаем, что с 3 января Святогорский Свято-Успенский монастырь закрыт на карантин. В связи с этим посещение некрополя Ганнибалов-Пушкиных в ближайшие дни приостановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства!

Вниманию туристских фирм и индивидуальных посетителей Пушкинского Заповедника!С 21 декабря 2020 г. Пушкинский Заповедник принимал посетителей с учетом требований Указа Губернатора Псковской области №30 (в ред. от 18.12.2020 №220-УГ), в котором, в частности, сказано, что «допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5–2 м, количеством участников не более 5 человек в помещениях и не более 10 человек на свежем воздухе». По-прежнему действует масочный режим.

В период со 2 по 10 января 2021 музеи Пушкинского Заповедника работают без выходных. Организованные туристские группы будут приниматься по заранее составленным графикам. Индивидуальные посетители – в порядке очереди в зависимости от интенсивности потока организованных туристских групп.

Предлагаем представителям турфирм частично изменить экскурсионную программу, заменив экскурсию в Михайловское экскурсией по музеям в Петровском. Прекрасной альтернативой музеям будет самостоятельное посещение усадебных парков и древнего городища Савкина Горка.

Заранее приносим извинения всем посетителям музея и просим учесть форс-мажорные обстоятельства, в которых работает Пушкинский Заповедник в настоящее время!