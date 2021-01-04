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Попали в ДТП 17 детей из хоккейной команды в автобусе: Есть жертвы

18:05 04.01.2021 Фото: МВД
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Во избежании столкновения инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу Kia Ceed, выехавшую на полосу, по которой ехал автобус с хоккеистами.

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В Челябинской области предотвратили аварию с 17 детьми

Автобусу с 17 членами детской хоккейной команды удалось избежать ДТП благодаря патрульному автомобилю «УАЗ» сотрудников ГИБДД, которые сопровождали команду. Это следует из сообщения МВД.

На полосу, по которой ехал автобус, выехал Kia Ceed, за рулем которого находился человек 2000 года рождения. «В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине», — говорится в сообщении.

Водитель Kia не затормозил, в результате столкновения он скончался на месте. Пассажирка иномарки доставлена в больницу. Травмы также получил водитель полицейского «УАЗа». Из пассажиров автобуса никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ДТП произошло на 1776-м километре автодороги Челябинск — Москва. Хоккейная команда направлялась из Южноуральска в Златоуст на соревнования.

В декабре произошло ДТП с участием автобуса в Рязанской области. Погибли четыре человека, 15 человек пострадали. Автобус, следовавший из Москвы в Волгоград, перевернулся на 247-м километре трассы Р-22.

ДТП инспектор команда предотвратил скончался на месте
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