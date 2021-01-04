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Отказался экстрадировать Ассанжа в США лондонский суд

18:57 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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В суде заявили, что запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

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На родине Ассанжу грозит да 175 лет тюрьмы

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В суде заявили, что запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.

В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Адвокаты американской стороны ранее давали понять, что если судья откажет в выдаче, то они опротестуют решение. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение дела основателя WikiLeaks растянется на много лет и может потенциально дойти до британского Верховного суда или до Европейского суда по правам человека, так что нынешний вердикт, по сути, завершает лишь первоначальный этап процесса.

Источник: РИА Новости

великобритания суд сша шпионаж экстрадиция Джулиан Ассанж WikiLeaks
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Отказался экстрадировать Ассанжа в США лондонский суд