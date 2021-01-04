Взрыв и огонь из-под асфальта на тротуаре попали на видео в центре Петербурга

На кадрах видно, как рядом с пешеходами внезапно вырывается пламя. Люди в испуге отпрыгивали от места ЧП.

Хлопок и возгорание кабеля на Садовой улице попали на видео

Вечером накануне, 3 января, у дома №17 по Садовой улице произошло короткое замыкание силового кабеля, что спровоцировало хлопок и частичное разрушение тротуара. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как из-под тротуара рядом с пешеходами внезапно вырывается пламя. Огонь не задел людей, обошлось без пострадавших.

На место оперативно прибыла бригада газовой службы и установила, что утечки не было. Позже для ликвидации последствий произошедшего туда направились специалисты «Ленэнерго».

Как уточнили в ПАО «Россети Ленэнерго», поднятие участка асфальта произошло из-за технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ. К отключению потребителей это не привело, передают местные СМИ. Сейчас место происшествия ограждено, опасности для пешеходов нет.