Экстренно госпитализирован с коронавирусом Олег Басилашвили

Вместе с артистом COVID-19 заразились его родные

Олег Басилашвили заболел коронавирусом и попал в больницу. Об этом нам сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где почти 60 лет служит народный артист СССР.

Информация о болезни знаменитого актера многим кажется тем более удивительной, что Олег Валерьянович несколько месяцев вообще не выходил из дома, опасаясь заразиться опасным вирусом. Во-первых, возраст -за 80, во-вторых, сопутствующие возрасту заболевания - у артиста хроническая болезнь легких. Вполне понятно, что родные всячески оберегали его, но... От кого мог заразиться человек, в течении долгого времени не покидавший жилища, сказать трудно: скорее всего, вирус принёс в дом кто-то из своих. Но в результате вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь.

По сведениям «МК», в настоящее время Олег Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. В афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.