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Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом

21:50 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Женщина надеялась, что ей удастся легко перенести заболевание в силу хорошей физической формы и молодого возраста, однако в действительности ее состояние серьезно ухудшилось.

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Переболевшая сравнивает свой вид во время болезни с Франкенштейном
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, рассказала о редких пугающих симптомах, которые она испытала во время борьбы с инфекцией. Ее слова приводит Daily Star.

Как рассказала 39-летняя Фелисити Коллинсон, у нее диагностировали коронавирус на Рождество, 24 декабря. Женщина надеялась, что ей удастся легко перенести заболевание в силу хорошей физической формы и молодого возраста, однако в действительности ее состояние серьезно ухудшилось.

Помимо таких распространенных симптомов, как повышение температуры, кашель и головные боли, британка столкнулась с гораздо более редкими проявлениями коронавируса. У нее наблюдались головокружение, тошнота, дрожь и сильная боль в глазах. Кроме того, у Коллинсон отекла шея, что, по ее словам, выглядело пугающе.

«Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью», — описала женщина свои симптомы.

По ее словам, хуже всего она себя чувствовала на восьмой день после постановки диагноза. Состояние женщины начало улучшаться только на десятый день течения болезни.

В декабре врачи в США обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. За два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда у зараженных коронавирусом пациентов возникал такой симптом, как кератит — воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит, передает Лента.ру.

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