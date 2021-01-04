Рождество Христово поздравления в стихах и прозе необычайной красоты

На нашем сайте представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно придутся по душе вашим друзьям и близким.

В последний день поста запрещено работать и принимать пищу до того, как на небе загорится первая звезда – символ рождения Спасителя

Праздник Рождества Христова занимает в нашей жизни особенное место. Это праздник веры, любви, тепла и счастья. В ночь на 7 января его отмечают православные верующие, а католики, отмечают рождение Спасителя в ночь на 26 декабря. Встречать Рождество начинают накануне вечером. В православной традиции 6 января называют Сочельником. Он завершает сорокадневный пост. В последний день поста запрещено работать и принимать пищу до того, как на небе загорится первая звезда – символ рождения Спасителя. После этого можно садиться за праздничный стол и отмечать великое событие. На нашем портале представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно придутся по душе вашим друзьям и близким.

Поздравления на Рождество в стихах



Пусть Рождество войдет в ваш дом,



С собой неся все то, что свято!Пусть будут смех и радость в нем,От счастья и душа богата!Пускай уютом дышит дом,Пусть ангел вас оберегает!Мы поздравляем с РождествомИ только лучшего желаем!

Поздравляю с Рождеством,

С зимним чистым волшебством.

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье



Да гоните прочь ненастье.Радуйтесь и улыбайтесь,А вот веру постарайтесьВ сердце бережно хранить,О добре Христа молить.К свету вы душой стремитесь,Рады будьте, не гордитесь,Умным словом насладитесь!

В небе звездочка зажглась,

Значит, наш Господь родился,

Наступило Рождество,

Праздник веры, нежный, чистый!

Пусть надежда в сердце вашем

С новой силой вспыхнет вдруг,

Вера в душах расцветает,



Рядом будет близких круг.

И добро творить захочет

Для людей душа твоя,

Для родных и посторонних,

Света, веры и добра!

Зажигает небо свечи,

Предвещая торжество.



Будет радость бесконечной.Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий

Пусть сбываются мечты,

Вера в чудо пробудится

Для любви и доброты!

Счастливого вам Рождества,



Пускай Господь вас сохранит

И благодатью озарит!

Праздник радостный настал.

Люди, веселитесь!

Распахните ваше сердце,

Смело улыбнитесь.



Ибо в ночь сию святуюНет ни горя, ни беды,Всех обильно согреваетСвет божественной звезды!

Несмотря на холод зимний, на душе тепло,

ведь в далеком Вифлееме Солнышко взошло!

Бог сошел на нашу землю, Человеком стал,



и созданьям Своим верным ключ от Жизни дал.

Желаем в светлый праздник Рождества,

Чтоб жизнь дарила много волшебства.

Пусть все Ваши желания исполняются,

Пусть только радостью минуты наполняются.

Пусть счастье потихоньку входит в дом,

Поселит мир и теплоту, согласие в нём.



Пусть процветанием лишь дни Ваши сияют,А близкие пусть Ваши бед не знают.

Струится пусть рекою к Вам достаток,

Успех в судьбу привносит отпечаток.

А от везения пусть сердце часто бьется.

И Вам удача в этот день пусть улыбнется!

В день рождественский морозный



Пожелать хочу серьезноКрепости, здоровья, силы,Чтоб простуда не «скосила»,Добрых мыслей и надежд,Модных новеньких одежд,В финансах пополненья,Да и вообще, везенья!

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.



На душе пусть станетЧисто и светло,Все мечты исполнятсяВ Христово Рождество.

Наступает Рождество,

С ним приходит волшебство.

В чудеса душой поверь,



И пускай прекрасный вечер

Дарит радостные встречи!

Радостью сияют лица,

Добрые слышны слова –

Через все идет границы

Светлый праздник Рождества!



Этот день так много значит –Божьей мысли торжество.Счастья, мудрости, удачиВам желаю в Рождество!

Пусть светлый праздник Рождество

Несет вам веру и добро,

Любовь, везение, удачу,



Здоровье, счастье вам в придачу.Пускай уютно будет в доме!Тепла, возможностей огромных!Пусть Божья благодать ХристоваВас окрылит надеждой новой!

В чудесный праздник Рождества,

Хочу я пожелать добра,



Мира, счастья и тепла.

Ангелы пусть опекают

От болезней и невзгод,

Пусть Христос оберегает

От печалей и забот.

7 января принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки. Мы желаем вам, чтобы светлый праздник Рождества Христова наполнил ваш дом теплом, уютом и семейным счастьем. Выбирайте красивые рождественские пожелания и отправляйте всем, кого вы хотите порадовать.

Поздравления с Рождеством Христовым в прозе

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки, и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему! С Рождеством Христовым!

Поздравляю с Рождеством! Желаю загадать в эту волшебную ночь самое сокровенное желание. Оно обязательно сбудется. Желаю верить в чудеса и сказку. Чтобы вокруг окружало добро, а каждый новый день дарил уверенность и великолепный настрой для покорения новых целей. Мира в семье, в душе и незабываемых эмоций!

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать светлых и счастливых моментов жизни, великой радости и благодати, щедрости души и милосердия, крепкого здоровья и дружной любящей семьи. С праздником вас!

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью. Близкие люди будут всегда здоровы и счастливы. Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром.

Поздравляю со Светлым праздником – Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, а близкие счастливы и здоровы. Желаю только добра и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись.

Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот светлый праздник принес в ваш дом радость и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть почаще встречается добро, а ваша звезда указывает путь в самые темные времена. Пусть Господь оберегает вас от бед, дарит счастье и любовь!

Поздравляю с Рождеством Христовым! И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

Красивые СМС поздравления на Рождество Христово

Поздравляю с Рождеством,

С зимним чистым волшебством.

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

Желаю вам на Рождество,

Чтоб не кончалось волшебство,

Любви и счастья полный дом,

Пусть помогает Бог во всем.

С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Свет рождественской звезды



С Рождеством Христовым!

Сказочной зимы,

Счастья и здоровья,

В сердце теплоты.

Пусть святое Рождество



Приведет к вам счастье в дом,

Чтоб оно осталось в нём.

С Рождеством Христовым вас!

Пусть в вечерний зимний час

Праздник тихо к вам войдет,

Радость в дом к вам принесет!

Тепла, гармонии и света,

Вам в Рождество желаю я.

Пусть стороной обходят беды,

Здоровой будет вся семья.

Снег кружится за окном,

Поздравляю с Рождеством!



Светом твой наполнив дом!

Желаю в Рождество Христово,

Чтоб были все у вас здоровы,

Чтоб Вифлеемская звезда

К добру и счастью вас вела!

С Рождеством Христовым!

Счастья вам, тепла,

Чтобы радость в доме

С добротой цвела.

Источник: smartminds.ru