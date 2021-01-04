Рождество Христово поздравления в стихах и прозе необычайной красоты

Праздник Рождества Христова занимает в нашей жизни особенное место. Это праздник веры, любви, тепла и счастья. В ночь на 7 января его отмечают православные верующие, а католики, отмечают рождение Спасителя в ночь на 26 декабря. Встречать Рождество начинают накануне вечером. В православной традиции 6 января называют Сочельником. Он завершает сорокадневный пост. В последний день поста запрещено работать и принимать пищу до того, как на небе загорится первая звезда – символ рождения Спасителя. После этого можно садиться за праздничный стол и отмечать великое событие. На нашем портале представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно придутся по душе вашим друзьям и близким.
Поздравления на Рождество в стихах
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Поздравляю с Рождеством,
С зимним чистым волшебством.
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
В небе звездочка зажглась,
Значит, наш Господь родился,
Наступило Рождество,
Праздник веры, нежный, чистый!
Пусть надежда в сердце вашем
С новой силой вспыхнет вдруг,
Вера в душах расцветает,
И добро творить захочет
Для людей душа твоя,
Для родных и посторонних,
Света, веры и добра!
Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Поздравляю с Рождеством!
В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!
Счастливого вам Рождества,
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!
Праздник радостный настал.
Люди, веселитесь!
Распахните ваше сердце,
Смело улыбнитесь.
Нет ни горя, ни беды,
Всех обильно согревает
Свет божественной звезды!
Несмотря на холод зимний, на душе тепло,
ведь в далеком Вифлееме Солнышко взошло!
Бог сошел на нашу землю, Человеком стал,
Желаем в светлый праздник Рождества,
Чтоб жизнь дарила много волшебства.
Пусть все Ваши желания исполняются,
Пусть только радостью минуты наполняются.
Пусть счастье потихоньку входит в дом,
Поселит мир и теплоту, согласие в нём.
А близкие пусть Ваши бед не знают.
Струится пусть рекою к Вам достаток,
Успех в судьбу привносит отпечаток.
А от везения пусть сердце часто бьется.
И Вам удача в этот день пусть улыбнется!
В день рождественский морозный
Крепости, здоровья, силы,
Чтоб простуда не «скосила»,
Добрых мыслей и надежд,
Модных новеньких одежд,
В финансах пополненья,
Да и вообще, везенья!
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
Наступает Рождество,
С ним приходит волшебство.
В чудеса душой поверь,
И пускай прекрасный вечер
Дарит радостные встречи!
Радостью сияют лица,
Добрые слышны слова –
Через все идет границы
Светлый праздник Рождества!
Божьей мысли торжество.
Счастья, мудрости, удачи
Вам желаю в Рождество!
Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,
Пускай уютно будет в доме!
Тепла, возможностей огромных!
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!
В чудесный праздник Рождества,
Хочу я пожелать добра,
Мира, счастья и тепла.
Ангелы пусть опекают
От болезней и невзгод,
Пусть Христос оберегает
От печалей и забот.
7 января принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки. Мы желаем вам, чтобы светлый праздник Рождества Христова наполнил ваш дом теплом, уютом и семейным счастьем. Выбирайте красивые рождественские пожелания и отправляйте всем, кого вы хотите порадовать.
Поздравления с Рождеством Христовым в прозе
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки, и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему! С Рождеством Христовым!
Поздравляю с Рождеством! Желаю загадать в эту волшебную ночь самое сокровенное желание. Оно обязательно сбудется. Желаю верить в чудеса и сказку. Чтобы вокруг окружало добро, а каждый новый день дарил уверенность и великолепный настрой для покорения новых целей. Мира в семье, в душе и незабываемых эмоций!
Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать светлых и счастливых моментов жизни, великой радости и благодати, щедрости души и милосердия, крепкого здоровья и дружной любящей семьи. С праздником вас!
С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!
Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!
С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью. Близкие люди будут всегда здоровы и счастливы. Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром.
Поздравляю со Светлым праздником – Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, а близкие счастливы и здоровы. Желаю только добра и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись.
Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот светлый праздник принес в ваш дом радость и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть почаще встречается добро, а ваша звезда указывает путь в самые темные времена. Пусть Господь оберегает вас от бед, дарит счастье и любовь!
Поздравляю с Рождеством Христовым! И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!
Красивые СМС поздравления на Рождество Христово
Поздравляю с Рождеством,
С зимним чистым волшебством.
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
Желаю вам на Рождество,
Чтоб не кончалось волшебство,
Любви и счастья полный дом,
Пусть помогает Бог во всем.
С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
С Рождеством Христовым!
Сказочной зимы,
Счастья и здоровья,
В сердце теплоты.
Пусть святое Рождество
Приведет к вам счастье в дом,
Чтоб оно осталось в нём.
С Рождеством Христовым вас!
Пусть в вечерний зимний час
Праздник тихо к вам войдет,
Радость в дом к вам принесет!
Тепла, гармонии и света,
Вам в Рождество желаю я.
Пусть стороной обходят беды,
Здоровой будет вся семья.
Снег кружится за окном,
Поздравляю с Рождеством!
Светом твой наполнив дом!
Желаю в Рождество Христово,
Чтоб были все у вас здоровы,
Чтоб Вифлеемская звезда
К добру и счастью вас вела!
С Рождеством Христовым!
Счастья вам, тепла,
Чтобы радость в доме
С добротой цвела.
Источник: smartminds.ru