04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Рождество Христово поздравления в стихах и прозе необычайной красоты

23:50 04.01.2021 Фото: pixnio.com
0

На нашем сайте представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно придутся по душе вашим друзьям и близким.

% name% title
В последний день поста запрещено работать и принимать пищу до того, как на небе загорится первая звезда – символ рождения Спасителя

Праздник Рождества Христова занимает в нашей жизни особенное место. Это праздник веры, любви, тепла и счастья.  В ночь на 7 января его отмечают православные верующие, а католики, отмечают рождение Спасителя в ночь на 26 декабря. Встречать Рождество начинают накануне вечером. В православной традиции 6 января называют Сочельником. Он завершает сорокадневный пост. В последний день поста запрещено работать и принимать пищу до того, как на небе загорится первая звезда – символ рождения Спасителя. После этого можно садиться за праздничный стол и отмечать великое событие. На нашем портале представлены красивые поздравления с Рождеством Христовым, которые обязательно придутся по душе вашим друзьям и близким.

Поздравления на Рождество в стихах

% name% title
Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

% name% title

Поздравляю с Рождеством,
С зимним чистым волшебством.
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!

% name% title

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

% name% title

В небе звездочка зажглась,
Значит, наш Господь родился,
Наступило Рождество,
Праздник веры, нежный, чистый!

Пусть надежда в сердце вашем
С новой силой вспыхнет вдруг,
Вера в душах расцветает,

Рядом будет близких круг.

И добро творить захочет
Для людей душа твоя,
Для родных и посторонних,
Света, веры и добра!

% name% title

Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.

Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!

% name% title

Счастливого вам Рождества,

Любви, надежды и добра.
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!

% name% title

Праздник радостный настал.
Люди, веселитесь!
Распахните ваше сердце,
Смело улыбнитесь.

Ибо в  ночь сию святую
Нет ни горя, ни беды,
Всех обильно согревает
Свет божественной звезды!

% name% title

Несмотря на холод зимний, на душе тепло,
ведь в далеком Вифлееме Солнышко взошло!
Бог сошел на нашу землю, Человеком стал,

и созданьям Своим верным ключ от Жизни дал.

% name% title

Желаем в светлый праздник Рождества,
Чтоб жизнь дарила много волшебства.
Пусть все Ваши желания исполняются,
Пусть только радостью минуты наполняются.

Пусть счастье потихоньку входит в дом,
Поселит мир и теплоту, согласие в нём.

Пусть процветанием лишь дни Ваши сияют,
А близкие пусть Ваши бед не знают.

Струится пусть рекою к Вам достаток,
Успех в судьбу привносит отпечаток.
А от везения пусть сердце часто бьется.
И Вам удача в этот день пусть улыбнется!

% name% title

В день рождественский морозный

Пожелать хочу серьезно
Крепости, здоровья, силы,
Чтоб простуда не «скосила»,
Добрых мыслей и надежд,
Модных новеньких одежд,
В финансах пополненья,
Да и вообще, везенья!

% name% title

В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.

% name% title

Наступает Рождество,
С ним приходит волшебство.
В чудеса душой поверь,

Распахни навстречу дверь,
И пускай прекрасный вечер
Дарит радостные встречи!

% name% title

Радостью сияют лица,
Добрые слышны слова –
Через все идет границы
Светлый праздник Рождества!

Этот день так много значит –
Божьей мысли торжество.
Счастья, мудрости, удачи
Вам желаю в Рождество!

% name% title

Пусть светлый праздник Рождество
Несет вам веру и добро,
Любовь, везение, удачу,

Здоровье, счастье вам в придачу.
Пускай уютно будет в доме!
Тепла, возможностей огромных!
Пусть Божья благодать Христова
Вас окрылит надеждой новой!

% name% title

В чудесный праздник Рождества,
Хочу я пожелать добра,

В жизни больше волшебства,
Мира, счастья и тепла.

Ангелы пусть опекают
От болезней и невзгод,
Пусть Христос оберегает
От печалей и забот.

% name% title

7 января принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки. Мы желаем вам, чтобы светлый праздник Рождества Христова наполнил ваш дом теплом, уютом и семейным счастьем. Выбирайте красивые рождественские пожелания и отправляйте всем, кого вы хотите порадовать.

Поздравления с Рождеством Христовым в прозе

% name% title

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

% name% title

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки, и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдет любовь к ближнему! С Рождеством Христовым!

% name% title

Поздравляю с Рождеством! Желаю загадать в эту волшебную ночь самое сокровенное желание. Оно обязательно сбудется. Желаю верить в чудеса и сказку. Чтобы вокруг окружало добро, а каждый новый день дарил уверенность и великолепный настрой для покорения новых целей. Мира в семье, в душе и незабываемых эмоций!

% name% title

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

% name% title

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

% name% title

Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать светлых и счастливых моментов жизни, великой радости и благодати, щедрости души и милосердия, крепкого здоровья и дружной любящей семьи. С праздником вас!

% name% title

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

% name% title

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

% name% title

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью. Близкие люди будут всегда здоровы и счастливы. Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром.

% name% title

Поздравляю со Светлым праздником – Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, а близкие счастливы и здоровы. Желаю только добра и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись.

% name% title

Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот светлый праздник принес в ваш дом радость и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть почаще встречается добро, а ваша звезда указывает путь в самые темные времена. Пусть Господь оберегает вас от бед, дарит счастье и любовь!

% name% title

Поздравляю с Рождеством Христовым! И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

% name% title

Поздравляю вас с Рождеством! Пусть сила этого праздника поможет приобрести то, чего не хватает, найти то, что потерялось, и отбросить то, что не нужно. Желаю семейного благополучия, успехов в работе и в личной жизни и, конечно, чтобы на душе был покой и блаженство. С Рождеством!

Красивые СМС поздравления на Рождество Христово

% name% title

Поздравляю с Рождеством,
С зимним чистым волшебством.
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!

% name% title

Желаю вам на Рождество,
Чтоб не кончалось волшебство,
Любви и счастья полный дом,
Пусть помогает Бог во всем.

% name% title

С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды.

% name% title

С Рождеством Христовым!
Сказочной зимы,
Счастья и здоровья,
В сердце теплоты.

% name% title

Пусть святое Рождество

Принесет семье добро,
Приведет к вам счастье в дом,
Чтоб оно осталось в нём.

% name% title

С Рождеством Христовым вас!
Пусть в вечерний зимний час
Праздник тихо к вам войдет,
Радость в дом к вам принесет!

% name% title

Тепла, гармонии и света,
Вам в Рождество желаю я.
Пусть стороной обходят беды,
Здоровой будет вся семья.

% name% title

Снег кружится за окном,
Поздравляю с Рождеством!

Пусть ворвется счастье в двери,
Светом твой наполнив дом!

% name% title

Желаю в Рождество Христово,
Чтоб были все у вас здоровы,
Чтоб Вифлеемская звезда
К добру и счастью вас вела!

% name% title

С Рождеством Христовым!
Счастья вам, тепла,
Чтобы радость в доме
С добротой цвела.

% name% title

Источник: smartminds.ru

открытки поздравления праздник рождество Рождество Христово стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем вас с наступающим Рождеством!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Султан моего сердца кино: Кто она, главная героиня нашумевшего фильма
01:00 05-01-2021
Султан моего сердца кино: Кто она, главная героиня нашумевшего фильма
Рождество Христово поздравления в стихах и прозе необычайной красоты
23:50 04-01-2021
Рождество Христово поздравления в стихах и прозе необычайной красоты
5 признаков счастливых и гармоничных отношений
23:20 04-01-2021
5 признаков счастливых и гармоничных отношений
2021 год кого: Когда он наступит по восточному календарю
22:50 04-01-2021
2021 год кого: Когда он наступит по восточному календарю
Осквернили Вечный огонь пивом и семечками уроженцы Азербайджана: диаспора назвала поступок подлым. Смотрите видео
22:22 04-01-2021
Осквернили Вечный огонь пивом и семечками уроженцы Азербайджана: диаспора назвала поступок подлым. Смотрите видео
Дата окончания Рождественского поста в 2021 году
22:20 04-01-2021
Дата окончания Рождественского поста в 2021 году
Рекордный объем наличных в пандемию оказался на руках россиян
22:14 04-01-2021
Рекордный объем наличных в пандемию оказался на руках россиян
Скончался упавший в яму с кипятком прохожий: Провалился асфальт из-за аварии на теплотрассе 1
22:03 04-01-2021
Скончался упавший в яму с кипятком прохожий: Провалился асфальт из-за аварии на теплотрассе
Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом 1
21:50 04-01-2021
Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
21:50 04-01-2021
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года