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Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина

21:38 04.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Отдав рецепт, 54-летний житель Петербурга стал задыхаться, сел сначала на корточки, а затем упал на пол. Медики "скорой" не смогли ему помочь.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Санкт-Петербург

Мужчина скончался в аптеке в Приморском районе Петербурга. Он хотел купить препараты, использующиеся при лечении коронавируса.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне около полудня в аптеку на Коломяжском проспекте вошёл посетитель. Мужчина отдал фармацевту рецепт на препараты, которые выписываются при лечении коронавируса. Горожанин стал задыхаться, сел сначала на корточки, а затем упал на пол. Ему вызвали скорую, но медики оказались бессильны.

Скончавшемуся мужчине 54 года. В социальных сетях он указал, что окончил ИТМО и работал системным администратором.

За последние сутки Петербург впервые за пандемию обогнал Москву по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

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