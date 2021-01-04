04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Скончался упавший в яму с кипятком прохожий: Провалился асфальт из-за аварии на теплотрассе

22:03 04.01.2021 Фото: v102.ru
0

Мэр Волжского обещал помочь семье погибшего. Пострадали при прорыве трубы четверо, в том числе спасатель. 194 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды.

% name% title
Пострадал в том числе и спасатель

Глава города Волжского Игорь Воронин выразил соболезнования семье Анатолия Лимаренко, который получил ожоги 65% поверхности тела после падения в яму с кипятком и скончался в реанимации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, семье погибшего и другими пострадавшим в результате порыва на теплотрассе 3 января окажут всю необходимую помощь.

После инцидента на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой с ожогами различной степени были госпитализированы четыре человека, включая спасателя, который помогал выбираться провалившимся. Несмотря на усилия медиков, 75-летний Анатолий Лимаренко не выжил. В настоящее время один из пострадавших находится в реанимации волгоградской больницы скорой помощи №25 в тяжелом состоянии. Еще два пациента в состоянии средней степени тяжести получают лечение в стационаре ожогового отделения.

Авария на теплотрассе произошла в новой части Волжского накануне днем: трубопровод диаметром 600 мм дал течь, вода размыла грунт, в результате чего обвалился асфальт рядом с пешеходным переходом. В результате порыва без отопления и горячей воды остались 194 многоквартирных дома – сейчас подача ресурса восстановлена по резервной схеме. По факту аварии по поручению председателя СК РФ начата доследственная проверка.

В настоящее время на месте ЧП проводятся восстановительные работы, в ближайшие дни участок трубопровода будет полностью заменен. До окончания ликвидации последствий аварии движение транспорта по улице Оломоуцкой будет перекрыто. На улице Мира движение откроют после обследования тепломагистрали, чтобы исключить опасность нового размытия грунта.

Волжский кипяток мужчина ожоги погиб яма Игорь Воронин СК РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где доводилось видеть подобные опасные участки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 признаков счастливых и гармоничных отношений
23:20 04-01-2021
5 признаков счастливых и гармоничных отношений
2021 год кого: Когда он наступит по восточному календарю
22:50 04-01-2021
2021 год кого: Когда он наступит по восточному календарю
Осквернили Вечный огонь пивом и семечками уроженцы Азербайджана: диаспора назвала поступок подлым. Смотрите видео
22:22 04-01-2021
Осквернили Вечный огонь пивом и семечками уроженцы Азербайджана: диаспора назвала поступок подлым. Смотрите видео
Дата окончания Рождественского поста в 2021 году
22:20 04-01-2021
Дата окончания Рождественского поста в 2021 году
Рекордный объем наличных в пандемию оказался на руках россиян
22:14 04-01-2021
Рекордный объем наличных в пандемию оказался на руках россиян
Скончался упавший в яму с кипятком прохожий: Провалился асфальт из-за аварии на теплотрассе
22:03 04-01-2021
Скончался упавший в яму с кипятком прохожий: Провалился асфальт из-за аварии на теплотрассе
Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
21:50 04-01-2021
Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
21:50 04-01-2021
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина
21:38 04-01-2021
Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина
Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом 1
21:24 04-01-2021
Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом