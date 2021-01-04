04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер в ковидном госпитале глава МЧС Крыма

20:47 04.01.2021 Фото: Пресс-службы главы РК
0

65-летний Сергей Шахов скончался 4 января от коронавируса. Всего в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 500 человек.

% name% title
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов умер в COVID-госпитале
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчинаУмер в ковидном госпитале глава МЧС КрымаЕщё 622 новостей

Руководитель МЧС Крыма, которое входит в состав республиканского правительства, Сергей Шахов скончался в понедельник в госпитале для зараженных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Да, буквально полчаса как поступила такая информация... В ковидном госпитале он скончался", - сказали в пресс-службе.

Шахову было 65 лет. Он возглавлял спасательное ведомство Крыма с 2011 года.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. С 20 декабря по 15 января в Крыму запрещено проведение корпоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не работают с 22:00 до 8:00.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 26 тыс. человек, более 500 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 19 декабря - 357.

COVID-19 коронавирус прирост скончался Сергей Шахов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ковид никого не щадит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
21:50 04-01-2021
Странные и пугающие симптомы испытывают больные коронавирусом
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
21:50 04-01-2021
Сильное рождественское гадание поможет заглянуть в будущее 6-7 января 2021 года
Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина
21:38 04-01-2021
Умер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчина
Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом 1
21:24 04-01-2021
Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом
Пророчества от Ванги, Матроны и Нострадамуса для России на 2021 год
21:20 04-01-2021
Пророчества от Ванги, Матроны и Нострадамуса для России на 2021 год
Повторную прививку от коронавируса оценил доктор Мясников: Нужно ли ее ставить
21:09 04-01-2021
Повторную прививку от коронавируса оценил доктор Мясников: Нужно ли ее ставить
Точный гороскоп на канун Сочельника вторник 5 января для каждого знака зодиака
20:50 04-01-2021
Точный гороскоп на канун Сочельника вторник 5 января для каждого знака зодиака
Умер в ковидном госпитале глава МЧС Крыма
20:47 04-01-2021
Умер в ковидном госпитале глава МЧС Крыма
Гарантирует бесплатную медпомощь россиянам ближайшие три года Мишустин
20:37 04-01-2021
Гарантирует бесплатную медпомощь россиянам ближайшие три года Мишустин
Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021
20:20 04-01-2021
Важные традиции и обычаи на китайский Новый год 2021