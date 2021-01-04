Осквернили Вечный огонь пивом и семечками уроженцы Азербайджана: диаспора назвала поступок подлым. Смотрите видео

Прокуратура и полиция продолжают работу по инциденту, которое выразилось в непристойных действиях молодых людей у Вечного огня. Им грозит уголовная ответственность. А пока пришлось извиняться.

Вскоре последовали извинения

Сотрудники прокуратуры и отдела МВД России «Вольский» Саратовской области продолжают проверку в отношении двух молодых азербайджанцев, которые вечером 31 декабря пили пиво и кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.

ЧП произошло на мемориале, расположенном на центральной площади города Вольска. Местная жительница Татьяна Зимина сделала молодым людям замечание. В ответ они стали угрожать «каким-то всесильным дядей» и покинули памятное место, только когда женщина стала их снимать на телефон.

Сотрудники отдела МВД быстро установили личности злоумышленников, завели дело об административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа.

«Прокуратура и полиция продолжают работу по инциденту, которое выразилось в непристойных действиях молодых людей у Вечного огня. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного производства», - рассказали порталу «Вольск.ру» в отделе по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями районной администрации.

Руководитель Вольского отделения азербайджанского национально-культурного центра «Ватан» Эльчин Аллазов назвал поведение соотечественников «подлым поступком».

«Была проведена жесткая беседа. Мы объяснили, что так делать нельзя. Это низкий, подлый поступок. Ребята это осознали», - дал оценку действиям молодых людей лидер землячества.

Представители диаспоры вечером 2 января возложили цветы к мемориалу павшим воинам, после чего злоумышленники на камеру извинились за осквернение Вечного огня.

«Прошу прощения, еще раз извините. Такое больше не повторится», - пообещал первый азербайджанец.