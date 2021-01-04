Судить за снеговика с усами будут автора: Признали несанкционированным пикетом

При составлении протокола "пикетирующий" снеговик уже растаял. Но уликой стала фотография, вероятно, сделанная соседями.

В Гомеле мужчину будут судить за “пикетирующего” снеговика

В Гомельском районе мужчину будут судить за снеговика с усами, в красном шарфе и с надписью “ЖІВЕ БЕЛАРУСЬ” (орфография сохранена). Сельчанин слепил его 24 декабря на своём участке. Через пять дней, когда снеговик уже давно растаял, на участок пришёл участковый, чтобы составить административный протокол по ч. 1 статьи 23.34.

“Показал ему фотографию и обвинил в несанкционированном пикете, — рассказал Еврорадио правозащитник Леонид Судаленко. — Фотографию сделали третьи лица: либо сам участковый, либо соседи. Сельчанин подозревает, что его “сдали” именно соседи”.

По словам правозащитника, мужчина никогда не привлекался к административной ответственности. За “несанкционированный пикет” путём лепки снеговика ему грозит штраф или до 15 суток ареста. Повестку в суд он ещё не получал.