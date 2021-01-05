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Хороший: Ешь рыбу и худей!

08:46 05.01.2021 Фото: Магазин морских продуктов"Хороший"
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Лучшие диетические сорта рыбы – судак, хек, тунец, камбала, треска, навага, а способ приготовления - варка на пару, тушение или запекание на гриле.

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Включая в рацион кальмаров, мидии, креветки вы нормализуете обмен веществ, укрепите иммунитет и постройнеете.

Ешь рыбу и худей! Употребляя рыбу, вы не только обеспечите себя полезными микроэлементами и белком, но и улучшите фигуру!

Лучшие диетические сорта рыбы – судак, хек, тунец, камбала, треска, навага, а способ приготовления - варка на пару, тушение или запекание на гриле.

Не забывайте о морепродуктах. Включая в рацион кальмаров, мидии, креветки вы нормализуете обмен веществ, укрепите иммунитет и постройнеете.

Приглашаем за покупками!

ежедневно с 9.00 до 20.00

г. Бердск, Микрорайон, 25б; ул. Горького,4.

Источник: Раздел Магазина морских продуктов "Хороший" на сайте Весь Бердск

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