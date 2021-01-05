Сегодня именины: 5 января отмечается 6 именин по церковному календарю

По святцам 5 января отмечается 6 мужских именин.

Поздравляем с именинами! Мужчины Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный» Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый» Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый» Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

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