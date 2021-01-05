Сегодня именины: 5 января отмечается 6 именин по церковному календарю

Мужчины
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Давид
|от древнееврейского имени Давид - «любимый»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»