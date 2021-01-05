Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 января 2021 в России и мире

• Международный разгрузочный день
• День маленьких историй
• День памяти преподобного Нифонта Кипрского
• День взбитых сливок (National Whipped Cream Day) - США
• День банковских и финансовых работников - Беларусь
• Фестиваль льда и снега - Китай
• День птиц (National Bird Day) - США
• День работников социальной защиты - Беларусь
• Народный праздник «Туциндан» - Сербия, Черногория
• Кавалькада царей-волхвов (Cavalcada dels Reis Mags) - Испания
• День клубники - Япония
• День кето-диеты (National Keto Day) - США
• День сценариста (National Screenwriters Day) - США
• Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла, Василия
• Федулов день (Федул Зимний)
Важные даты
1731 Появились первые уличные фонари в Москве.
1769 Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.
1905 капитуляция крепости Порт-Артур в ходе русско-японской войны.
1919 Красная армия заняла Вильнюс.
1933 Начато строительство висячего моста в Сан-Франциско над проливом «Золотые ворота».
1956 К берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
1964 в Лондонском метро начал использоваться первый в мире автоматический билетный барьер.
1972 начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend