Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 5 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День взбитых сливок 5 января

• Международный разгрузочный день

• День маленьких историй

• День памяти преподобного Нифонта Кипрского



• Международный день бойскаутов• День взбитых сливок (National Whipped Cream Day) - США• День банковских и финансовых работников - Беларусь• Фестиваль льда и снега - Китай• День птиц (National Bird Day) - США• День работников социальной защиты - Беларусь• Народный праздник «Туциндан» - Сербия, Черногория• Кавалькада царей-волхвов (Cavalcada dels Reis Mags) - Испания• День рождения гуру Гобинда Синха - Индия• День клубники - Япония• День кето-диеты (National Keto Day) - США• День сценариста (National Screenwriters Day) - США• Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла, Василия• Федулов день (Федул Зимний)

Важные даты

1731 Появились первые уличные фонари в Москве.



1762 На российский престол вступил Пётр III.1769 Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.1905 капитуляция крепости Порт-Артур в ходе русско-японской войны.1919 Красная армия заняла Вильнюс.1933 Начато строительство висячего моста в Сан-Франциско над проливом «Золотые ворота».1956 К берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.1964 в Лондонском метро начал использоваться первый в мире автоматический билетный барьер.1972 начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.1993 потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend