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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 января 2021 в России и мире

07:40 05.01.2021 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 5 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День взбитых сливок 5 января

• Международный разгрузочный день
• День маленьких историй
• День памяти преподобного Нифонта Кипрского

• Международный день бойскаутов
• День взбитых сливок (National Whipped Cream Day) - США
• День банковских и финансовых работников - Беларусь
• Фестиваль льда и снега - Китай
• День птиц (National Bird Day) - США
• День работников социальной защиты - Беларусь
• Народный праздник «Туциндан» - Сербия, Черногория
• Кавалькада царей-волхвов (Cavalcada dels Reis Mags) - Испания
• День рождения гуру Гобинда Синха - Индия
• День клубники - Япония
• День кето-диеты (National Keto Day) - США
• День сценариста (National Screenwriters Day) - США
• Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла, Василия
• Федулов день (Федул Зимний)

Важные даты

1731 Появились первые уличные фонари в Москве.

1762 На российский престол вступил Пётр III.
1769 Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.
1905 капитуляция крепости Порт-Артур в ходе русско-японской войны.
1919 Красная армия заняла Вильнюс.
1933 Начато строительство висячего моста в Сан-Франциско над проливом «Золотые ворота».
1956 К берегам Антарктиды доставлена первая советская Комплексная Антарктическая экспедиция.
1964 в Лондонском метро начал использоваться первый в мире автоматический билетный барьер.
1972 начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
1993 потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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