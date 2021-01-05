Все опасные дни в январе 2021 года: 6 января — Марс переходит в жесткий Знак Тельца

Астрологи рассказали о том, какие дни января будут самыми неблагоприятными

Опасные дни — это время, когда стоит быть осторожнее. Астрологи рассказали о том, какие дни января будут самыми неблагоприятными. Старайтесь в такие периоды следовать рекомендациям экспертов и смотреть в оба.

Большинство негативных дней в январе завязаны на поведении Меркурия. Можно даже сказать, что в какой-то степени январь пройдет под его управлением. На каждого может упасть тень этой планеты. Однако многие проблемы можно обойти стороной. Для этого нужно запрограммировать себя на успех с первых дней и не планировать на опасные даты важные события.

5 января — соединение Меркурия и Плутона

Первый опасный день будет связан со сферой любви и общения. Плутон и Меркурий схожи в этом плане, потому что обе планеты влияют на коммуникативные способности человека. Январский аспект вскроет всё самое отрицательное, что несут оба космических объекта. 5 числа возможны беспричинные обиды, серьезные ссоры и неурядицы в семье. Всем, кто будет в этот день много общаться по работе, стоит более ответственно относиться к выбору слов. Старайтесь не обижать собеседника и отсекать все попытки манипулировать вами через обтекаемые формулировки или фразы с размытым смыслом.

6 января — Марс переходит в Знак Тельца

Марс — очень сильная планета, наделенная при этом агрессией и негативом, особенно в таком Знаке, как Телец. Самым опасным днем будет первый день пребывания планеты в этом Знаке. Переход осуществится достаточно жестко. Перестройка энергетики произойдет быстро и резко. Не исключено, что в этот день у отдыхающих людей появятся тревожные мысли о работе, делах и проблемах. Окружающие могут стать бескомпромисными и упрямыми, особенно если Марс управляет их Знаком Зодиака.

10 и 11 января — Меркурий в соединении с Сатурном и Юпитером

Сразу две неприятных даты. Сатурн и Юпитер сейчас движутся по ночному небу практически синхронно и в одной точке. 10 числа Меркурий расположится в соединении с Сатурном, а 11 — с Юпитером. Подобный аспект крайне негативен, потому что обнажает все самое плохое, что есть в планетах-участниках. Троица Меркурий-Сатурн-Юпитер сделает так, что 10 и 11 января станут самыми опасными днями начала года. В эти дни лучше не рисковать, не начинать новых дел и полагаться лишь на здравый смысл и личный жизненный опыт, отказаться от крупных сделок и приобретений. Если выбора нет, лучше воспользоваться финансовыми талисманами для удачных покупок.

30 января — начало ретроградного Меркурия

Это очень неблагоприятный день. Первый день обратного движения Меркурия — это время хаоса и неразберихи. Все, что происходит вокруг, обычно заставляет людей недоумевать и задаваться вопросом о том, как такое вообще возможно. Последние два дня января могут подбросить нам много проблем. Возможны срывы планов, неудачи в общении и романтических планах. В субботу 30 января и 31 числа в воскресенье астрологи советуют как можно реже выходить из дома. Желательно не отправляться в дальнюю дорогу и не назначать встреч. Новые знакомства тоже могут принести одни проблемы.

Эксперты отмечают, что преодолеть январские проблемы вам поможет следование восьми принципам дзен. Счастлив тот, кто пребывает в гармонии с собой и с миром, ведь тогда мир отвечает нам взаимностью.

Источник: dailyhoro.ru