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Сочельник 2021: Даты и традиции важного праздника

13:50 05.01.2021 Фото: pxhere.com
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В этот день люди посещают храм: всенощное бдение и литургию. С самого утра принято убираться дома и готовиться к великому празднику Рождества.

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Сочельник — это канун Рождества и Крещения
Сюжет: Православные обряды
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Сочельник 2021: Даты и традиции важного праздникаКак загадать желание и какие обряды нужно обязательно провести 6 и 7 января 2021 года на Рождество и СочельникЕщё 586 новостей

Сочельник — это канун Рождества и Крещения. Предшествующие этим двум праздникам дни являются очень важными. Пришло время узнать, какого числа наступят рождественский и крещенский сочельники в 2021 году.

Согласно церковным устоям, Рождество и Крещение являются двумя из двенадцати главных праздников календаря. Старайтесь не забывать о том, что это одни из самых важных дней, в которые стоит следовать определенным правилам, о которых пойдет речь далее.

Рождественский сочельник в 2021 году

Рождество Христово — непереходящий праздник, поэтому его сочельник тоже всегда имеет фиксированную дату — 6 января.

В этот день люди посещают храм: всенощное бдение и литургию. С самого утра принято убираться дома и готовиться к великому празднику Рождества. Считается, что встречать его нужно в убранном доме, в приятной атмосфере.

Очень большое внимание уделяется праздничному столу. Дело в том, что это последний день Рождественского поста. В сочельник вечером подается сочиво, в честь которого и названо событие. Это может быть вареный рис с изюмом и медом. Само собой, принято подавать и другие постные блюда.

6 января нужно быть рядом с семьей, стараться помогать друг другу. Не стоит нарушать в рождественский сочельник покой ссорами и конфликтами.

Крещенский сочельник в 2021 году

Крещение — это двунадесятый праздник, который также является непереходящим. Крещенский сочельник всегда выпадает на 18 января. В этот день заканчиваются святки — время празднования Рождества Христова.

Крещенский сочельник еще называют Навечерием. В этот день запрещено веселиться, несмотря на то, что день носит статус праздника. Накануне Крещения люди придерживаются строгого поста. Многие верующие не просто соблюдают пост, но и вовсе не едят до появления на небе первой звезды. В этот день можно есть сочиво. Нельзя есть мясо, продукты животного происхождения, рыбу.

Днем в крещенский сочельник производится первое водоосвящение. Свойства этой воды ничем не отличаются от той воды, что люди набирают в храмах непосредственно в день Крещения. Если вы будете пить крещенскую воду 18 числа, то лучше делать это натощак, хотя это не строгое правило.

Существуют традиции, связанные с гаданиями на рождественский и крещенский сочельник. Церковь не одобряет этого, поэтому не стоит этим слишком увлекаться.

Источник: dailyhoro.ru

2021 год Крещенский сочельник рождественский сочельник
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