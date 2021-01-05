Лунный календарь покупок на январь 2021: Когда тратить деньги, а когда спрятать подальше

Не ходят за покупками в понедельник — плохая примета, можно навлечь бедность, остаться без денег.

Лунный календарь покупок служит для самых разных целей, связанных с тратой денег для приобретения тех или иных товаров

Календарь благоприятных фаз Луны для покупок и приобретений. Самое удачное время для покупки дорогих вещей, шопинга, приобретения техники, автомобиля, квартиры, дома, недвижимости, бизнеса, ценных бумаг.

Лунный календарь покупок служит для самых разных целей, связанных с тратой денег для приобретения тех или иных товаров. Одни пользуются лунным календарём, чтобы выбирать лучший день для покупок каких-либо дорогих и ответственных товаров, чтобы не потратить большую сумму денег впустую. Другие же используют такой календарь для обычного шопинга, похода по магазинам и торговым центрам, даже если не предвидится серьёзных приобретений.

Благоприятные фазы Луны способствуют тому, что покупатель выберет именно нужную вещь, не попадётся на брак и обман, а покупка будет максимально удачной. Далее вы можете найти списки благоприятных дней покупок по Лунным фазам, краткие и полные лунные календари на каждый день.

Благоприятные дни покупок на январь 2021 года

Лунный календарь основных фаз Луны в январе 2021 года, список благоприятных и неблагоприятных дней.

Чтобы вычислить общие благоприятные и неблагоприятные дни самым простым способом, используют такую схему: неблагоприятные дни — новолуние и полнолуние, а также дни, в которых Луна находится в таких знаках, как Рыбы и Скорпион.

Самые благоприятные дни для покупок на январь 2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни на январь 2021: 7, 8, 9, 13, 16, 17, 28.

Лунный календарь покупок на январь 2021 недвижимость, квартира, автомобиль

Выше вы могли увидеть общий список благоприятных дней в январе 2021 года для совершения покупок. Однако лунный календарь может быть более подробным. Так, например, удачные дни могут выпадать на растущую и убывающую Луну, две этих фазы воздействуют по-разному на разные виды денежных трат.

Благоприятные дни на растущей Луне рекомендуется использовать для покупок товаров в дом. Это может быть сам дом или квартира, мебель, бытовая техника, компьютер, телевизор, музыкальный центр, домашняя одежда.

На убывающей Луне рекомендуется покупать товары, которые будут использоваться вне дома — автомобиль, уличная или садовая техника, одежда, смартфон, велосипед, фотокамера, кошелёк, сумка, украшения, парфюм, косметика. Просто-напросто те даты, что были указаны выше, разобьём на две части по убывающей и растущей Луне. Получим детальный или специализированный список:

Благоприятные дни для покупок квартиры, дома, недвижимости, товаров в дом: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Благоприятные дни для покупки автомобиля, техники, одежды, кошелька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 29, 30, 31.

Календарь покупок на январь 2021 благоприятные дни

Полный календарь покупок на каждый день января 2021 года. В календаре указаны все возможные показатели на тот или иной день — дата, день недели, благоприятный или неблагоприятный, фаза, лунный день, знак Зодиака, время восхода и заката Луны.

1 января пт — Благоприятный

убывающая луна

18, 19 лунный день



↓ 10:55↑ 18:22

♌ Лев

2 января сб — Благоприятный

убывающая луна

19, 20 лунный день

↓ 11:20

↑ 19:45

♌ Лев

3 января вс — Благоприятный

убывающая луна

20, 21 лунный день

↓ 11:39

↑ 21:10

♍ Дева

4 января пн — Благоприятный



убывающая луна

21, 22 лунный день

↓ 11:54

↑ 22:36

♍ Дева

5 января вт — Благоприятный

убывающая луна

22 лунный день



↓ 12:07

♎ Весы

6 января ср — Благоприятный

убывающая луна

22, 23 лунный день

↑ 0:01

↓ 12:20

♎ Весы

7 января чт — Неблагоприятный

убывающая луна

23, 24 лунный день

↑ 1:28

↓ 12:33

♏ Скорпион

8 января пт — Неблагоприятный

убывающая луна

24, 25 лунный день

↑ 2:57

↓ 12:48

♏ Скорпион

9 января сб — Неблагоприятный

убывающая луна

25, 26 лунный день

↑ 4:28



↓ 13:07

♏ Скорпион

10 января вс — Благоприятный

убывающая луна

26, 27 лунный день

↑ 5:58

↓ 13:34

♐ Стрелец

11 января пн — Благоприятный

убывающая луна

27, 28 лунный день

↑ 7:24

↓ 14:13

♐ Стрелец

12 января вт — Благоприятный

убывающая луна

28, 29 лунный день

↑ 8:36

↓ 15:08

♑ Козерог

13 января ср — Неблагоприятный

новолуние в 8:00

29, 1, 2 лунный день

↑ 9:29



↓ 16:19

♑ Козерог

14 января чт — Благоприятный

растущая луна

2, 3 лунный день

↑ 10:06

↓ 17:39

♒ Водолей

15 января пт — Благоприятный

растущая луна

3, 4 лунный день

↑ 10:31

↓ 19:02

♒ Водолей

16 января сб — Неблагоприятный

растущая луна

4, 5 лунный день

↑ 10:49

↓ 20:23

♓ Рыбы

17 января вс — Неблагоприятный

растущая луна

5, 6 лунный день

↑ 11:03



↓ 21:41

♓ Рыбы

18 января пн — Благоприятный

растущая луна

6, 7 лунный день

↑ 11:14

↓ 22:56

♈ Овен

19 января вт — Благоприятный

растущая луна

7, 8 лунный день

↑ 11:24

♈ Овен

20 января ср — Благоприятный

растущая луна

8, 9 лунный день



↓ 0:09↑ 11:34

♈ Овен

21 января чт — Благоприятный

растущая луна

9, 10 лунный день

↓ 1:22

↑ 11:45

♉ Телец

22 января пт — Благоприятный

растущая луна

10, 11 лунный день

↓ 2:34

↑ 11:58

♉ Телец

23 января сб — Благоприятный



растущая луна

11, 12 лунный день

↓ 3:48

↑ 12:14

♊ Близнецы

24 января вс — Благоприятный

растущая луна

12, 13 лунный день



↓ 5:02↑ 12:36

♊ Близнецы

25 января пн — Благоприятный

растущая луна

13, 14 лунный день

↓ 6:14

↑ 13:07

♊ Близнецы

26 января вт — Благоприятный

растущая луна

14, 15 лунный день

↓ 7:19

↑ 13:51

♋ Рак

27 января ср — Благоприятный



растущая луна

15, 16 лунный день

↓ 8:13

↑ 14:50

♋ Рак

28 января чт — Неблагоприятный

полнолуние в 22:16

16, 17 лунный день



↓ 8:54↑ 16:04

♌ Лев

29 января пт — Благоприятный

убывающая луна

17, 18 лунный день

↓ 9:23

↑ 17:26

♌ Лев

30 января сб — Благоприятный

убывающая луна

18, 19 лунный день

↓ 9:45

↑ 18:53

♍ Дева

31 января вс — Благоприятный



убывающая луна

19, 20 лунный день

↓ 10:01

↑ 20:21

♍ Дева

Благоприятные дни покупок по лунному календарю

Ранее вы уже могли узнать принцип составления такого календаря. Высчитывается он достаточно несложно, так как на траты денег влияют несколько факторов. Не следует делать покупки лишь в полнолуние и новолуние, и в те дни, когда Луна находится в Рыбах и Скорпионе. По детальному лунному календарю, недвижимость и вещи в дом покупают на растущей Луне, а вещи, используемые вне дома — на убывающей.

Помимо этого, вам наверняка будет интересно узнать о народных приметах и поверьях, связанных с покупками. С глубокой древности, практически как только были придуманы деньги, и люди стали не только добывать, но и покупать товары, появились приметы о том, как потратить свои средства более грамотно.

Не покупают на последние деньги, чтобы не привлечь в свой дом бедности. Если деваться некуда, и нужно потратить последние деньги на одежду, еду или другие товары, то в кошельке нужно оставить хотя бы несколько монет или одну купюру.

Избегайте жадных продавцов, которые сильно завышают расценки, не торгуются, не идут на уступки. Такие продавцы могут заразить жадностью и вас, а скупость и стремление заработать нечестно отпугивает деньги, такие люди редко добиваются удачи.

Мужчинам лучше покупать у женщин, а женщинам — у мужчин.

Хорошие и дорогие покупки следует «обмыть», устроить ради них небольшой праздник. Это не обязательно должно быть «обмывание» с горячительными напитками. Достаточно купить тортик или другое вкусное блюдо, угостить родных и гостей, устроить чаепитие. Таким образом удачная покупка будет рада служить вам верой правдой, так как её с радостью приняли в новом доме.

Не ходят за покупками в понедельник — плохая примета, можно навлечь бедность, остаться без денег.

Не расплачиваются из рук в руки — потеряете удачу. Деньги за товар кладите на прилавок.

Не берут сдачу из рук продавца. Вместе со сдачей заберёте от продавца неудачу.

Шальные или случайно доставшиеся деньги, то есть не заработанные своим трудом, не нужно тратить на важные покупки, они быстро выйдут из строя, сломаются, потеряют хороший вид. Такие деньги потратьте на какие-либо сиюминутные вещи — подход в кафе, развлечения, помощь нуждающимся.

В кошельке должны быть только деньги. Это не место для квитанций, чеков, записок, бумажек, теряется денежная энергетика.

Источник: art-assorty.ru