Султан моего сердца кино: Кто она, главная героиня нашумевшего фильма

27-летняя артистка пользуется бешеной популярностью

27-летняя артистка пользуется бешеной популярностью.

Актрису Александру Никифорову миллионы телезрителей полюбили после русско-турецкого сериала «Султан моего сердца». 27-летняя артистка стала необычайно популярной. Однако к внезапно свалившейся славе она относится спокойно, говоря, что это не цель для профессионального артиста, а популярность — лишь приятный подарок за хорошо сыгранную роль.

Александра Никифорова родилась на побережье Черного моря в Севастополе. С детских лет она мечтала стать актрисой. В 15 лет стала актрисой Севастопольского ТЮЗа. А через некоторое время вошла в состав труппы театра «Психо Дель Арт». В 2010 году участвовала в конкурсе «Ум+красота=студент», который проходил в Санкт-Петербурге. Она победила и в качестве награды получила право на бесплатное обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. Никифорова выбрала факультет актерского мастерства, но через полгода перевелась на филологический. Там девушка отучилась полгода, после чего забрала документы из учебного заведения. Затем Александра поступила в Российский институт сценического искусства (РГИСИ) в мастерскую Ларисы Грачевой. На третьем курсе, в 2015 году в связи рождением ребенка молодая актриса была вынуждена взять академический отпуск и переехала в Москву. В столице перевелась в Щепкинское театральное училище на курс В.М. Бейлиса и В.Н. Иванова, которое успешно окончила в 2017 году.

Творчество

В 2008 году состоялся дебют Александры в кино. Это был детский фильм «Трое с площади Карронад» по одноименной повести писателя Владислава Крапивина. Позднее с ее участием вышли фильмы: «Одна семья», криминальный сериал «Русский характер», военный детектив «Ленинград 46», драма «Отпуск по ранению». В 2016 году актриса была утверждена на роль главной героини исторического проекта «Анна-детективъ». Никифорова снялась в медицинском детективе «Доктор Рихтер». В 2018 году с участием Александры вышли на киноэкраны: «Другая кровь», «Кумир», «Годунов» и «Султан моего сердца».

Участие в последнем проекте буквально прославило актрису на две страны. Артистка за два месяца выучить турецкий язык, и не современный, а староосманский, на котором говорили в начале 19-го века. На турецком телевидении продемонстрированы два сезона картины. Первая часть сериала вышла в январе 2019 года. Вторую российские зрители пока не увидели. В начале весны 2020 года на экраны вышел новый комедийный сериал с участием Анны «Невеста комдива».

Личная жизнь

Александра была замужем за режиссером Евгением Семеновым, с которым познакомилась на съемочной площадке сериала «Анна-детективъ». Через некоторое время влюбленные сыграли свадьбу и переехали в Москву, где Евгению предложили работу. В 2015 году у пары родилась дочь Анна. Евгений привозил Саше дочку прямо на съемочную площадку, и молодая мама кормила малышку в специально отведенной для них комнате. В конце 2017-го стало известно о разводе Никифоровой и Семенова. Со слов мужчины, в доме внезапно начались скандалы. Кроме того, Евгений обвинил жену в участии в фильмах сомнительного характера. Режиссер потребовал права опеки над ребенком и определения места жительства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Nikiforova🎬 (@alexandra_nikiforova_official)

После роли турецкой наложницы в сериале «Султан моего сердца» заговорили о романе Анны с исполнителем главной роли Али Эрсаном Дуру. Слухи укрепились, когда актер приехал в гости к Никифоровой в Санкт-Петербург. Но актриса уверяет, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Источник: kp.ru