Что категорически нельзя делать 5 января 2021 года в канун Сочельника

Не вздумайте подол подшивать, так можно себе жизнь укоротить.

5 января наступает день Федула Зимнего

5 января наступает день Федула Зимнего. В этот день категорически нельзя что-то делать острыми предметами. Существует поверье, если пораниться, то весь год болеть будешь.

Запрещено 5 января драться, бьющему человеку грозит серьезная болезнь. К этому же приведет привычка ходить в несвежей одежде. Нельзя этого делать, говорит народ, поскольку к ней липнут все недуги и неприятности. Тому, кто ослушается запрета, грозит весь год провести в проблемах и болезнях.

Строго нельзя рассказывать о своем сокровенном желании, иначе оно никогда не исполнится. А еще не вздумайте подол подшивать, так можно себе жизнь укоротить.

Источник: izvmor.ru