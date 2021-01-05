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Общество / Стиль жизни

Что категорически нельзя делать 5 января 2021 года в канун Сочельника

08:20 05.01.2021 Фото: freeimg.ru
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Не вздумайте подол подшивать, так можно себе жизнь укоротить.

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5 января наступает день Федула Зимнего

5 января наступает день Федула Зимнего. В этот день категорически нельзя что-то делать острыми предметами. Существует поверье, если пораниться, то весь год болеть будешь.

Запрещено 5 января драться, бьющему человеку грозит серьезная болезнь. К этому же приведет привычка ходить в несвежей одежде. Нельзя этого делать, говорит народ, поскольку к ней липнут все недуги и неприятности. Тому, кто ослушается запрета, грозит весь год провести в проблемах и болезнях.

Строго нельзя рассказывать о своем сокровенном желании, иначе оно никогда не исполнится. А еще не вздумайте подол подшивать, так можно себе жизнь укоротить.

Источник: izvmor.ru

5 января 2021 день Федула Зимнего желания запреты дня
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