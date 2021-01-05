Когда и как можно убирать елку после Нового года? Что гласят приметы

Если деревце начинает темнеть, в том числе и кончики веток становятся насыщенного коричневого цвета, значит, зеленую красавицу уже нужно оставить в покое.

В каждой семье зеленую красавицу убирают исходя из собственных предпочтений

В каждой семье зеленую красавицу убирают исходя из собственных предпочтений. Кто-то уже 1 января, сразу же после новогодней ночи старается избавиться от ели, кто-то ждет до последнего и убирает деревце аж в марте.

Когда принято убирать новогоднюю елку

Еще в старые времена в России были собственные правила уборки дома после новогодних праздников. Народ стремился привести дом в порядок до Крещения: убрать ель и прочие атрибуты праздника, упаковать игрушки.

Церковный календарь был сродни методическим рекомендациям для правильного проведения семейных торжеств. Поэтому к середине января россияне уже убирали зеленую красавицу, наводили порядок, избавляясь от лишнего мусора и ненужных вещей, прятали до следующего года обрядовую символику.

Те, кто празднует Новый год по фэн-шуй, следят за китайским календарем, а значит, в 2021 году ель должна радовать хозяев дома вплоть до 13 февраля, когда начнется китайский Новый год. Разумеется, живая пахнущая ель не доживет до этого времени. Скорее всего ее колючки уже через 1-2 недели начнут укрывать пол.

В этом случае принято вместо разобранной ели, которая отслужила свое, поставить высокий красивый цветок, а с потолка спустить декоративное украшение. Это поможет привлечь в дом положительную энергию, приманить денежную удачу, любовь и здоровье.

Если изначально у хозяев дома стояла искусственная ель, все проблемы с ее усыханием отпадают сами собой, поэтому ни к каким дополнительным манипуляциям прибегать не стоит.

Приметы

Иногда необходимо прислушиваться не к собственным желаниям, а к знакам, которые «подает» сама ель, буквально умоляя о том, чтобы ее разобрали. Например, если деревце начинает темнеть, в том числе и кончики веток становятся насыщенного коричневого цвета, значит, зеленую красавицу уже нужно оставить в покое. Произвести уборку пора и в том случае, если начинает рассыхаться ствол ели.

Особо суеверные хозяева считают, что, если вовремя не избавиться от новогоднего символа, можно накопить много отрицательной энергии в доме. Ведь живое деревце может впитывать энергетику и отношение каждого гостя.

Признаком того, что ель впитала слишком много отрицательной энергии, является тот факт, что с деревца начинают падать игрушки. Если в комнате в этот момент никого нет, и дело не в озорном питомце, падающие вещи – тревожный знак.

Как просто убрать елку или сосну

Если в доме стояла искусственная ель, с ее уборкой нет никаких проблем.

Сперва нужно снять украшения и поместить их в коробку. Тяжелые игрушки аккуратно укладывать на дно, а легкие – наверх.

Электрические гирлянды смотать в жгуты, избегая заломов. В противном случае украшение не доживет до следующего года. Кроме того, увеличивается риск замыкания.

Мишуру и дождик упаковать в вакуумные пакеты, чтобы они не занимали много места при хранении.

После этого можно приступить непосредственно к ели. Если она многоуровневая, ее следует разобрать, затем ветки каждого яруса прижать к искусственному стволу и осторожно смотать.

После этого можно со спокойной душой приниматься за генеральную уборку. Все гораздо сложнее, если глаз радовала живая ель или сосна. Перед тем, как снимать игрушки и убирать прочие декорации, нужно укрыть пол под ней на расстоянии всего радиуса (газетами или клеенкой). Таким образом можно оградить себя от дополнительных хлопот, ведь теперь высохшие иголки будут падать не на голый пол.

После можно приступать к снятию игрушек, мишуры и дождика. Ель снять с крепления, затем осторожно завернуть в большой кусок ненужной ткани и вынести на улицу. Вместо ткани можно использовать большие мусорные мешки.

Если позволяет время и есть ресурсы, можно обрезать еловые ветки, чтобы было удобнее убрать деревце из дома.

Куда деть зеленую красавицу

Оставить ель на помойке – не единственное решение. Порой случается так, что деревце может пустить корни, поэтому есть возможность отдать ее в питомник. В некоторых областях страны ее могут немедленно посадить в небольшую емкость до весны, чтобы потом переместить на законное место – в грунт. В некоторых случаях лесную жительницу можно отдать в зоопарк, где есть животные, которые питаются еловой хвоей. Кроме того, работники зоопарка могут приспособить деревце для других целей.

Если ель изначально покупалась в кадке, то за ней стоит продолжать заботиться, регулярно поливать и подкармливать.

Итоги

В заключение можно сделать следующие выводы:

по старорусским традициям ель нужно убрать до Крещения;

по китайскому календарю – только после 12 февраля;



приметы, указывающие на то, что пора убирать ель: рассохшийся ствол, почерневшие ветки, падающие беспричинно игрушки;перед разбором живой ели на пол стоит постелить защитный материл, чтобы не насорить;деревце необязательно выбрасывать, его можно отдать в питомник или зоопарк.

Источник: kleo.ru