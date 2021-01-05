Можно ли беременным красить волосы? Какая краска безопасна?

Во время вынашивания ребенка у матери существенно снижается иммунитет и меняется метаболизм. Именно поэтому при проведении окрашивания волос повышается вероятность развития тяжелой аллергической реакции.

Окрашивание волос у беременных - тема, которая годами обсуждается молодыми мамами

Окрашивание волос у беременных - тема, которая годами обсуждается молодыми мамами. Многие женщины воздерживаются от этой процедуры, особенно в первом триместре. Можно ли беременным красить волосы и не вредно ли это?

Окрашивание волос и беременность

Сегодня вы можете изменить цвет волос, используя классические окрашивающие средства, тоники и натуральные красители, такие как хна.



Вокруг окрашивания волос во время беременности возникло множество мифов. Наши мамы, бабушки, тети и соседи предостерегают нас от данной процедуры.

Несмотря на многочисленные исследования и обсуждения, касательно данного вопроса, до сих пор нет единого мнения среди врачей. С одной стороны, было доказано, что аммиак способен проникать в организм матери, а с другой, нет прямых доказательств его вредного воздействия на развитие плода.

Опасения врачей:

Краски с аммиачными красителями имеют резкий и неприятный запах, что плохо отражается на состоянии органов дыхания. Желательно исключить все косметические средства с аммиаком в составе.

Во время вынашивания ребенка у матери существенно снижается иммунитет и меняется метаболизм. Именно поэтому при проведении окрашивания волос повышается вероятность развития тяжелой аллергической реакции. Подобная реакция может возникнуть даже в том случае, если вы уже много лет (до беременности) пользовались одной и той же краской и не меняли ее.

Врачи не советуют красить волосы краской с аммиаком в начале беременности. Это связано с тем, что в первые 12 недель плод проходит важнейший этап развития, во время которого формируется большинство жизненно важных функций. Соответственно, окрашивание волос в первом триместре беременности не рекомендуется, как и многие другие косметические процедуры.

Спустя 3 месяца молодая мама может уверенно обращаться к краскам для волос, выбирая те, которые имеют натуральный состав. Окрашивать волосы на 7-9 месяце краской без аммиака совершенно безопасно. Также беременным можно красить волосы тоником с безопасным составом.

Чем красить волосы при беременности

Обсуждение окрашивания во время беременности заставило производителей красок для волос ограничить количество вредных и раздражающих химикатов, содержащихся в ингредиентах. Поэтому нельзя сравнивать краски для волос, доступные несколько лет назад, с теми, которые используются сейчас.

Благодаря удалению многих веществ, состав красок стал безопасным для кожи. Также их состав нередко обогащается растительными экстрактами и маслами, которые защищают структуру волос от повреждений.

Кроме того, несколько лет назад на рынке красок появились деликатные продукты, не влекущие за собой раздражения. Окрашивание волос без аммиака предлагают многие производители популярных красок для волос. Краски доступны в различных вариантах, и их производители обещают сохранять эффект окраски на протяжении долгого времени.

Беременным можно красить волосы хной. Это безопасный вариант, к которому стремятся все больше мам. Краска из хны с экстрактами растений не только окрашивает волосы, но и питает их. Кроме того, она не сушит кожу головы и рекомендуется женщинам с тонкими локонами.

Хна в сочетании, например, с красителями индиго или амла, позволяет придать волосам разные оттенки от красного до насыщенного черного, не повреждая их структуру.

Правильное окрашивание волос

Решив покрасить локоны дома, стоит позаботиться о соответствующих условиях, которые дополнительно поддержат безопасность как матери, так и ребенка. Советы:

выберите натуральную краску и убедитесь, что на коже головы нет ран, царапин, ссадин;



окрашивание следует проводить при открытом окне, чтобы не вдыхать пары краски;лучше избегать радикальных изменений и не использовать агрессивные компоненты;самый безопасный вариант - покрасить только корни;регулярность окрашивания волос должна быть сведена к минимуму, желательно делать это не чаще 1 раза в 1,5-2 месяца.

Решив покрасить волосы в парикмахерской, обязательно сообщите специалисту о беременности, чтобы мастер смог создать благоприятные условия для будущей мамы, не подвергая ее вдыханию каких-либо вредных веществ.

Итоги

Среди специалистов нет единого мнения о том, безопасно ли красить волосы краской из магазина.

В торговых точках представлены различные краски и осветлители для волос с разным составом, в том числе адаптированные к требованиям безопасности у беременных женщин.



Производители стремятся ограничить использование искусственных, вредных веществ в косметике, но не обманывайтесь тем, что натуральный краситель эффективно осветлит темные волосы до светло-русых. Придется в любом случае довольствоваться полученным оттенком волос.

Источник: kleo.ru