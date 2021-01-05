70% поражение легких при коронавирусе: 5 степеней поражения легочной ткани

50% – все еще относят к условно-благоприятным, а 60% к условно-неблагоприятному состоянию и уже определяется, как состояние средней степени тяжести.

Поражение легких на 70 процентов при коронавирусе означает, что пациент балансирует на грани между четвертой и пятой степенью поражения

Поражение легких на 70 процентов при коронавирусе означает, что пациент балансирует на грани между четвертой и пятой степенью поражения. В одной – прогноз условно-неблагоприятный, а во второй – надежды остается меньше.

5 степеней поражения легочной ткани

Условное деление на пять степеней осуществляется по результатам компьютерной томографии. Врач выставляет баллы каждой из пяти долей легкого. Полученная сумма умножается на 4 и получается процентное соотношение.

Рассмотрим степени распространения деструкции, в зависимости от деятельности агрессивного патогена:

Первая степень – от 0 до 5 процентов, означает для пациента, практически во всех случаях, быстрое выздоровление без последствий.

Вторая включает зараженных, у которых поражение распространилось от 5 до 25%. Это все еще благоприятный прогноз, при условии, что врач и больной предпримут для этого совместные усилия – медикаментозную терапию, физиотерапию, дыхательную гимнастику.

Полное выздоровление в степени №3 возможно при максимальных усилиях, правильной терапии и продолжительном периоде реабилитации.

Здесь есть условность деления, где 50% – все еще относят к условно-благоприятным, а 60% к условно-неблагоприятному состоянию и уже определяется, как состояние средней степени тяжести. Поражение легких 70 процентов при коронавирусе не только требует постоянного мониторинга состояния, но и чревато быстрым развитием осложнений.

В пятой группе – прогноз неблагоприятный, и она начинается с 75% поражения, как раз с той границы, на которой заканчивается причисление к четвертой.

От цифры, которую выставляет специалист по расшифровке компьютерной томографии, зависит выживаемость пациента, но в практике лечения Ковид-19 известны случаи, когда выживали пациенты со 90% вирусной инвазией органов дыхания.

Многое в лечении зависит от возраста и состояния здоровья пациента – чем старше человек, тем выше индекс фатальности в любой группе. Однако условно-неблагоприятный прогноз – не приговор.

Общая характеристика четвертой группы

При условном делении пациентов на категории по количеству процентов пораженной площади, эта группа выделяется балансированием между ухудшением общего состояния пациента и вероятностью быстрого развития осложнений. Больных коронавирусом из этой категории объединяет не только условно-неблагоприятный прогноз, но и необходимость длительной реабилитации при благоприятном исходе, чтобы избежать в дальнейшем развития негативных последствий.

Большой объем пораженных тканей легкого означает высокую степень вероятности развития пневмосклероза, утрату функциональности специфическими тканями, в обязанности которых входит снабжение всего организма кислородом.

4-ая группа и прогнозы:

50% поражения, при условии своевременной диагностики, правильной терапевтической тактики и пребывании больного в палате интенсивной терапии, может означать сохраненную вероятность полного выздоровления.

60% – состояние среднетяжелое, у пациента появляется одышка, вероятны приступы удушья, высокая температура, лихорадочное состояние, болевые ощущения за грудиной. Все это – последствия снижения уровня кислорода. При этом легкие не могут в полной мере выполнять свое предназначение.

Чем грозит 70% поражение – догадаться несложно. Это более чем 2/3 площади, потерявшей свои возможности по переработке поступающего в организм воздуха. Необходим постоянный мониторинг уровня кислорода в крови, при угрожающих показателях необходимо подключение к аппарату ИВЛ.

75% – новая опасная грань, перешагнув которую пациент оказывается в группе с неблагоприятным для жизни прогнозом.



Выживших ожидают тяжелые последствия, длительная реабилитация.

Иногда даже при таком проценте поражения выставляется диагноз – состояние средней степени тяжести. Известны случаи, когда при 75% процентах поражения пациенты, не знавшие точных данных из-за не проведенной томографии, оставались для домашнего лечения и под наблюдением врача благополучно выздоравливали.

Описание 70% поражения

Глядя на снимок легких такого пациента, специалист непременно отметит, что из-за обширности распространения вирусного инвазирования тканей, случай можно назвать тяжелым. Протокол лечения в последствии может включать перевод на ИВЛ и медикаментозный сон.

Необходим перманентный мониторинг уровня кислорода. Стадия с 70% поражением, которая достигнута в больнице, в некоторых случаях означает критическую точку, с которой начинается выздоровление.

Однако для нее характерен высокий (до 27%) уровень летальности в возрасте от 70 лет.

Итоги

Процент, который составляет вирусная инвазия в парном органе дыхания – важный показатель, выявляемый при компьютерной томографии:

Оценка процентного соотношения происходит по баллам, которые выставляются всем пяти долям легких.

Эта цифра позволяет выставить предварительный прогноз.

При 70% прогноз – условно-неблагоприятный.

Это означает, что пациенту может понадобиться медикаментозный сон, аппарат ИВЛ, массированная терапия, и длительный процесс реабилитации, чтобы избежать фиброза.

Источник: kleo.ru