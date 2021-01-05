Почему мужчина не жениться и что с этим делать

Среди женщин, которые прекратили гражданский брак, так и не дождавшись похода в ЗАГС, бытует мнение, что мужчины не хотят жениться на гражданских женах потому, что стремятся сохранить свою свободу.

Выражение «Не хочу учиться, а хочу жениться» для современных мужчин имеет совершенно определенное значение

Выражение «Не хочу учиться, а хочу жениться» для современных мужчин имеет совершенно определенное значение. Представители сильного пола, скорее, будут учиться в 2-3 учебных заведениях, наслаждаясь совместным проживанием с любимой женщиной без особых обязательств, чем согласятся на заключение официального брака. Современный мужчина не хочет жениться даже на женщине своей мечты.

Иллюзия личного пространства

Если 25-30 лет назад официальный брак заключала каждая вторая пара, то по данным Росстата, в 2019 году количество обращений в отделы ЗАГС сократилось по сравнению с 2017-2018 годами на 13%. Увеличивается количество гражданских браков. В итоге женщины пытаются разобраться, что делать, если мужчины не хотят жениться на гражданских женах.

Статистические данные: 7 пар из 10 проживают вместе без официального оформления отношений. Растет число детей, рожденных вне брака. Популярными становятся гражданские браки. Однако за видимым благополучием таких семей скрывается неумолимая статистика: половина пар прекращает отношения через 3-4 года совместной жизни.

Современный мир устроен так, что все главные вопросы решают мужчины. Несмотря на полную эмансипацию, женщины во многом зависят от мнения и поступков сильной половины. В большинстве случаев выбор остается за мужчинами.

Прежде всего это касается личных отношений. Мужчины предлагают условия, на которых они готовы строить отношения, а женщинам остается соглашаться или искать другие варианты.

Каждая девушка мечтает о белом свадебном платье и счастливой семейной жизни. Женщина хочет быть официальной, настоящей женой. Но часто соглашается быть гражданской спутницей жизни. Такой статус не отменяет обязанности женщины как жены, хозяйки, хранительницы семейного очага.

Для гражданского мужа такая ситуация вполне подходит. Ему не нужно беспокоиться о хлебе насущном. Котлеты и борщ всегда на плите. Рубашки и носки — на собственной полочке в шифоньере.

Однако при всем этом он не несет никакой ответственности, находится в постоянном и удобном статусе «свободен». Главное требование — не нарушать личного пространства друг друга.

Но если для мужчины личное пространство означает полную свободу действий, то для женщины — лишь иллюзия. В гражданских союзах мужчина имеет такую же власть над женщиной, что и в официальном браке: общаться только с его друзьями, подружки по будням в течение 15 минут в его присутствии, деньги — у него.

Особенно уязвимы женщины, которые самостоятельно не зарабатывают или получают не достаточно, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. В гражданских браках часто раздельный бюджет. Однако на бытовые нужды деньги тратит женщина. Мужчина оставляет за собой право расходовать свои деньги на себя и свои интересы.

Женщина принимает условия игры в надежде, что сможет стать той, кто понимает, не мешает, лучше всех заботится о любимом мужчине. Часто отказывается от общения с друзьями, делая выбор в пользу не совсем приятной компании супруга.

Но по сути она становится заложницей своих чувств. Иллюзия личного пространства в скором времени становится непосильной ношей.

Она выполняет все условия, поставленные мужчиной. Но жениться мужчина не собирается, он хочет жить вместе, его все устраивает. Разговоры о браке он считает пустыми и бессмысленными.

Зачем ставить штамп в паспорте, если и так все хорошо складывается. Мужчина, живущий в абсолютной заботе и в комфорте, не утруждает себя мыслями о формальностях, имеющих для женщины огромное значение.

Почему брак не привлекает мужчин

Среди женщин, которые прекратили гражданский брак, так и не дождавшись похода в ЗАГС, бытует мнение, что мужчины не хотят жениться на гражданских женах потому, что стремятся сохранить свою свободу, не хотят связывать себя ответственностью за семью.

Но не все так однозначно. Есть объективные причины, по которым мужчины не торопятся в ЗАГС с гражданскими женами:

Многие отказываются жениться на гражданских женах после неудачного опыта официального брака. Сделать предложение и поставить штамп в паспорте во второй раз мешает элементарный страх перед разводом. В предыдущих отношениях у него была любовь, он был готов на многое, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Но ошибки, допущенные партнерами в отношениях, привели к разрыву. Теперь мужчина не станет делать опрометчивый шаг, что может стать причиной, по которой он не хочет жениться на гражданской жене.



Мужчине нужно чувствовать, что женщина ему необходима, как воздух. Если с первых дней знакомства двое проводят вместе дни и ночи, а через неделю снимают совместное жилье и пытаются жить вместе, союз не приведет к официальному браку. Мужчина теряет интерес к женщине. Она для него книга с несколькими страницами, прочитав которые, он не получает удовольствия от сюжета. Прочел и забыл. Другая ситуация сложится, если в отношениях есть ограничения. Мужчина всем сердцем желает обладать любимой, но наслаждается только короткими встречами, интересными беседами. Он постепенно начнет понимать избранницу, научится видеть в ней единственного человека, с которым хотел бы просыпаться, женщину, которую захочет назвать женой и матерью своих детей. Отведет ее в ЗАГС.Мужчина по своей природе хищник, хозяин, глава семьи. Финансовая нестабильность — вот причина, почему мужчина не хочет жениться и заводить детей. Деньги играют большую роль в принятии решения сделать официальное предложение руки и сердца, отправиться в ЗАГС. Мужчина должен понимать, что он сможет обеспечивать любимую женщину, будущих детей, предложить достойную жизнь близким людям. Если нет уверенности в завтрашнем дне, рассчитывать на предложение руки и сердца можно после решения финансовых проблем.

Советы психолога

Редко можно самостоятельно разобраться, что делать женщине, если мужчина не хочет жениться. Нужны советы психолога.

Оценить себя. Каждая женщина должна понимать, для чего ей нужны данные отношения. З

Стоит с холодным рассудком оценить чувства партнера, является ли его желание жить совместно искренним, нацеленным на долгосрочные отношения, которые приведут к законному браку.

Составить список дел, которые делают оба партнера, живя вместе. Возможно, мужчина ведет себя, как настоящий муж, и штамп в паспорте совсем необязателен.

Если мужчина позиционирует себя как подарок судьбы и ничего не делает для благополучия обоих, скорее всего, он не станет связывать себя узами законного брака. Такие отношения лучше прекратить в самом начале.



Нужно уметь разговаривать по душам. Мужчины — ранимые и чувствительные. Важно подобрать момент и обсудить перспективу отношений, не выдвигая условий.Возможно, мужчине настолько хорошо рядом с женщиной, что он уже давно считает ее своей законной женой. Его нужно немного подтолкнуть в сторону ЗАГСа.Если мужчина готов оформить отношения, но что-то из прошлого его останавливает, нужно вместе обсудить проблему и постараться найти выход.

Итоги

Психологи утверждают, что мужчины, несмотря на внешние проявления свободолюбия и самостоятельности, гораздо больше нуждаются в прочных и стабильных отношениях, чем женщины. Возможно, партнер не знает, что хочет жениться на гражданской жене. Ему нужно просто сказать об этом.

Источник: kleo.ru