С Днем бойскаутов клевые поздравления 5 января 2021 года

Праздники, имеющие статус международных, отличаются масштабом праздника и величиной цели – как правило, они призваны объединить все человечество. Некоторые из праздников не очень известны среди наших соотечественников, но это не мешает каждому члену общества торжественно их отпраздновать. Например, 5 января мир отмечает Международный день бойскаутов. В нашей стране это движение не очень распространено, историческая память больше напоминает о дне пионеров. В мире скаутизм впервые появился в Англии. Отставной генерал-майор Роберту Баден-Пауэлл в начале 20 века написал книгу «Разведка для мальчиков», в которой описал занимательную игру, цель которой воспитание молодых людей, способных жить на природе и справляться со всеми трудностями такой жизни. В последствии это движение распространилось и среди девочек, которые называли себя герлскауты.
***
День бойскаутов сегодня,
Смелых, ловких, молодых,
Дерзких и задорных.
Пожелаю в этот день
Новых впечатлений.
И в вопросах жизни всех
Свежести решений.
***
День бойскаутов сегодня
Отмечает целый мир,
Поздравляю всех задорных
Шутников и заводил.
Силы, ловкости желаю,
Видеть цель свою всегда,
Дорожить надежным другом,
Не сдаваться никогда.
***
День бойскаутов сегодня
Отмечается страной,
В этот праздник превосходный
Поздравляю всей душой!
Пожелаю сил отменных,
Чтобы в гору шли дела,
Чтоб удача, непременно
***
Этот день международный
В разных странах, континентах отмечают,
Ведь организации бойскаутов
Молодежь активную в себе объединяют!
Клятву, данную перед друзьями,
Всем придётся выполнять,
Добрыми делами подтверждать!
***
Бойскауты-народ простой,
Веселый, шустрый, боевой.
На подъем легки ребята,
Словно пламенем объяты.
В лес и в гору, и в болото —
В день международный ваш —
Счастья полный патронташ,
Рюкзачок удачи
И любви в придачу.
***
Бойскаутом не каждый сможет быть,
Нужны тут ловкость, сила и терпенье,
И применить там все свои уменья.
Тебя, бойскаут, поздравляю от души!
Желаю наилучших благ: здоровья, счастья,
Чтоб поскорей сбылись твои мечты,
И никогда не потревожили ненастья.
***
С Днем бойскаутов сегодня
Предприимчивых и ловких,
Позитивных и умелых.
Навыки свои желаю
Непременно развивать,
Трудности легко по жизни,
Как в игре, преодолевать.
***
С Днем бойскаутов тебя!
Мир весь праздник отмечает.
Жизнь веселой будет пусть твоя,
Пусть энергия не иссякает.
Пусть друзья всегда с тобой
Будут рядом, помогают.
А природа дарит пусть покой
И теплом прекрасным согревает.
***
Будь крепок и силен всегда,
Здоров в любую непогоду,
Дорогу освещает пусть звезда,
Разгонит ветер пусть в душе тревогу.
Бойскаут, ты вперед иди,
И не склоняйся перед неудачей,
Все лучше ждет впереди,
***
Тебе не страшна непогода и ветер,
Ты можешь прожить на природе всегда,
Бойскаут, скорей принимай поздравленья,
Пусть в жизнь не ворвутся печаль и беда,
Любые проблемы решишь за минуту,
В условиях разных не раз ты бывал,
Тебя ждет успех, ты об этом мечтал!
Источник: pozdravok.ru