С Днем бойскаутов клевые поздравления 5 января 2021 года

5 января мир отмечает Международный день бойскаутов. В нашей стране это движение не очень распространено, историческая память больше напоминает о дне пионеров.

5 января мир отмечает Международный день бойскаутов

Праздники, имеющие статус международных, отличаются масштабом праздника и величиной цели – как правило, они призваны объединить все человечество. Некоторые из праздников не очень известны среди наших соотечественников, но это не мешает каждому члену общества торжественно их отпраздновать. Например, 5 января мир отмечает Международный день бойскаутов. В нашей стране это движение не очень распространено, историческая память больше напоминает о дне пионеров. В мире скаутизм впервые появился в Англии. Отставной генерал-майор Роберту Баден-Пауэлл в начале 20 века написал книгу «Разведка для мальчиков», в которой описал занимательную игру, цель которой воспитание молодых людей, способных жить на природе и справляться со всеми трудностями такой жизни. В последствии это движение распространилось и среди девочек, которые называли себя герлскауты.

***

День бойскаутов сегодня,



Праздник всенародный.Смелых, ловких, молодых,Дерзких и задорных.

Пожелаю в этот день

Новых впечатлений.

И в вопросах жизни всех

Свежести решений.

***

День бойскаутов сегодня

Отмечает целый мир,

Поздравляю всех задорных

Шутников и заводил.

Силы, ловкости желаю,

Видеть цель свою всегда,

Дорожить надежным другом,

Не сдаваться никогда.

***

День бойскаутов сегодня

Отмечается страной,

В этот праздник превосходный

Поздравляю всей душой!

Пожелаю сил отменных,

Чтобы в гору шли дела,

Чтоб удача, непременно



Правильным путём вела!

***

Этот день международный

В разных странах, континентах отмечают,

Ведь организации бойскаутов

Молодежь активную в себе объединяют!

Клятву, данную перед друзьями,

Всем придётся выполнять,



Звание своё почетноеДобрыми делами подтверждать!

***

Бойскауты-народ простой,

Веселый, шустрый, боевой.

На подъем легки ребята,

Словно пламенем объяты.

В лес и в гору, и в болото —



Не бывает неохота!В день международный ваш —Счастья полный патронташ,Рюкзачок удачиИ любви в придачу.

***

Бойскаутом не каждый сможет быть,

Нужны тут ловкость, сила и терпенье,



Чтоб на природе ни о чем не позабытьИ применить там все свои уменья.

Тебя, бойскаут, поздравляю от души!

Желаю наилучших благ: здоровья, счастья,

Чтоб поскорей сбылись твои мечты,

И никогда не потревожили ненастья.

***

С Днем бойскаутов сегодня



Поздравляю сильных, смелых,Предприимчивых и ловких,Позитивных и умелых.

Навыки свои желаю

Непременно развивать,

Трудности легко по жизни,

Как в игре, преодолевать.

***

С Днем бойскаутов тебя!

Мир весь праздник отмечает.

Жизнь веселой будет пусть твоя,

Пусть энергия не иссякает.

Пусть друзья всегда с тобой

Будут рядом, помогают.

А природа дарит пусть покой

И теплом прекрасным согревает.

***

Будь крепок и силен всегда,

Здоров в любую непогоду,

Дорогу освещает пусть звезда,

Разгонит ветер пусть в душе тревогу.

Бойскаут, ты вперед иди,

И не склоняйся перед неудачей,

Все лучше ждет впереди,



И будет так, а не иначе.

***

Тебе не страшна непогода и ветер,

Ты можешь прожить на природе всегда,

Бойскаут, скорей принимай поздравленья,

Пусть в жизнь не ворвутся печаль и беда,

Любые проблемы решишь за минуту,

В условиях разных не раз ты бывал,



Всегда оставайся находчивым, сильным,Тебя ждет успех, ты об этом мечтал!

Источник: pozdravok.ru