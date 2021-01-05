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Общество / Стиль жизни

С Днем бойскаутов клевые поздравления 5 января 2021 года

07:50 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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5 января мир отмечает Международный день бойскаутов. В нашей стране это движение не очень распространено, историческая память больше напоминает о дне пионеров.

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5 января мир отмечает Международный день бойскаутов

Праздники, имеющие статус международных, отличаются масштабом праздника и величиной цели – как правило, они призваны объединить все человечество. Некоторые из праздников не очень известны среди наших соотечественников, но это не мешает каждому члену общества торжественно их отпраздновать. Например, 5 января мир отмечает Международный день бойскаутов. В нашей стране это движение не очень распространено, историческая память больше напоминает о дне пионеров. В мире скаутизм впервые появился в Англии. Отставной генерал-майор Роберту Баден-Пауэлл в начале 20 века написал книгу «Разведка для мальчиков», в которой описал занимательную игру, цель которой воспитание молодых людей, способных жить на природе и справляться со всеми трудностями такой жизни. В последствии это движение распространилось и среди девочек, которые называли себя герлскауты.

***

День бойскаутов сегодня,

Праздник всенародный.
Смелых, ловких, молодых,
Дерзких и задорных.

Пожелаю в этот день
Новых впечатлений.
И в вопросах жизни всех
Свежести решений.

***

День бойскаутов сегодня
Отмечает целый мир,
Поздравляю всех задорных
Шутников и заводил.

Силы, ловкости желаю,
Видеть цель свою всегда,
Дорожить надежным другом,
Не сдаваться никогда.

***

День бойскаутов сегодня
Отмечается страной,
В этот праздник превосходный
Поздравляю всей душой!

Пожелаю сил отменных,
Чтобы в гору шли дела,
Чтоб удача, непременно

Правильным путём вела!

***

Этот день международный
В разных странах, континентах отмечают,
Ведь организации бойскаутов
Молодежь активную в себе объединяют!

Клятву, данную перед друзьями,
Всем придётся выполнять,

Звание своё почетное
Добрыми делами подтверждать!

***

Бойскауты-народ простой,
Веселый, шустрый, боевой.
На подъем легки ребята,
Словно пламенем объяты.
В лес и в гору, и в болото —

Не бывает неохота!
В день международный ваш —
Счастья полный патронташ,
Рюкзачок удачи
И любви в придачу.

***

Бойскаутом не каждый сможет быть,
Нужны тут ловкость, сила и терпенье,

Чтоб на природе ни о чем не позабыть
И применить там все свои уменья.

Тебя, бойскаут, поздравляю от души!
Желаю наилучших благ: здоровья, счастья,
Чтоб поскорей сбылись твои мечты,
И никогда не потревожили ненастья.

***

С Днем бойскаутов сегодня

Поздравляю сильных, смелых,
Предприимчивых и ловких,
Позитивных и умелых.

Навыки свои желаю
Непременно развивать,
Трудности легко по жизни,
Как в игре, преодолевать.

***

С Днем бойскаутов тебя!
Мир весь праздник отмечает.
Жизнь веселой будет пусть твоя,
Пусть энергия не иссякает.

Пусть друзья всегда с тобой
Будут рядом, помогают.
А природа дарит пусть покой
И теплом прекрасным согревает.

***

Будь крепок и силен всегда,
Здоров в любую непогоду,
Дорогу освещает пусть звезда,
Разгонит ветер пусть в душе тревогу.

Бойскаут, ты вперед иди,
И не склоняйся перед неудачей,
Все лучше ждет впереди,

И будет так, а не иначе.

***

Тебе не страшна непогода и ветер,
Ты можешь прожить на природе всегда,
Бойскаут, скорей принимай поздравленья,
Пусть в жизнь не ворвутся печаль и беда,
Любые проблемы решишь за минуту,
В условиях разных не раз ты бывал,

Всегда оставайся находчивым, сильным,
Тебя ждет успех, ты об этом мечтал!

Источник: pozdravok.ru

5 января 2021 День бойскаутов поздравления стихи Роберт Баден-Пауэлл
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